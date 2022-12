Ex-presidente peruano Pedro Castillo permanecerá preso por 18 meses

O ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, permanecerá na prisão por 18 meses, depois de ser detido para ser investigado por rebelião ao tentar dar um golpe de Estado e dissolver o Congresso, segundo decisão da Suprema Corte nesta quinta-feira (15).

A decisão de um juiz da Suprema Corte, que declarou procedente o pedido do Ministério Público, baseia-se no fato de haver "perigo de fuga" do réu, que tentou buscar asilo na embaixada mexicana em Lima após o autogolpe fracassado de 7 de dezembro. A medida se estende até junho de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

mav/ljc/am

Tags