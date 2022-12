Eurodeputados declaram que o 'Holodomor' ucraniano foi um ato de genocídio

O Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira (15) uma resolução que declara o Holodomor, a fome de milhões de pessoas na Ucrânia durante a década de 1930, como genocídio. O país, na época, estava sob a liderança soviética de Joseph Stalin.

O texto aprovado aponta que o Legislativo europeu "reconhece o Holodomor, fome de 1932-1933 provocada por uma política deliberada do regime soviético na Ucrânia, como um genocídio contra o povo ucraniano".

Esta resolução foi aprovada poucos dias depois da Ucrânia recordar os 90 anos do episódio.

A Ucrânia pediu para a comunidade internacional declarar oficialmente o "genocídio", em meio à ofensiva russa no território ucraniano.

Os eurodeputados estimularam "todos os países e organizações internacionais que ainda não reconheceram o Holodomor como um genocídio a fazê-lo".

Os legisladores alemães aprovaram, no mês passado, uma resolução que reconhecia o Holodomor um genocídio.

Holodomor, que em ucraniano significa "morte por fome", foi um ato deliberado de genocídio por parte do regime de Stalin com a intenção de acabar com o campesinato, segundo a Ucrânia.

A campanha de coletivização forçada de Stalin confiscou grãos e outros alimentos, o que deixou milhares de pessoas expostas à fome.

Por muito tempo o Holodomor tem sido um importante ponto de discórdia nos laços entre a Rússia e Ucrânia.

A Rússia rejeita a visão promovida pela Ucrânia sobre o episódio.

