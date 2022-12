EUA apoiará fundo para promover safáris ecológicos na África

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (15) seu apoio à promoção de safáris ecológicos na África.

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) fez o anúncio durante uma cúpula de três dias com quase 50 líderes africanos em Washington.

O incipiente Fundo de Turismo para a Conservação e as Comunidades da África (ACCT), administrado por investidores e preservacionistas, espera arrecadar cerca de US$ 75 milhões para financiar operadores de safáris em todo o continente.

A USAID prometeu US$ 2,5 milhões para reduzir o risco e aumentar o fundo, que poderia beneficiar cerca de 44 mil pessoas.

O ACCT trabalhará com operadores de safáris em Botswana, Quênia, Namíbia, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia.

Uma nota sobre o projeto publicada no início deste ano pela organização de consultoria de investimentos Impact Align aponta que as operadoras de ecoturismo foram devastadas pelas restrições de viagens da pandemia de covid-19.

"O destino de milhões de hectares de terra e de vida selvagem está em jogo", explicou a Impact Align.

Na cúpula em Washington, os Estados Unidos revelaram sua intenção de investir cerca de US$ 55 milhões na África para melhorar as infraestruturas sanitárias, promover as energias renováveis e combater a fome.

