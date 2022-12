"Eu, como brasileiro, tenho que torcer para a França", brinca ex-goleiro Julio César

O ex-goleiro da seleção brasileira Júlio César já tem sua seleção preferida para a final da Copa do Mundo de domingo, no estádio de Lusail, no Catar. "Eu, como brasileiro, tenho que torcer para a França!", disparou o ex-jogador, com um sorriso no rosto.

"Adoro o Messi. Ele para mim é incrível, sensacional, é bonito ver o Messi jogar. Mas como todo brasileiro, tem essa rivalidade gostosa entre Brasil e Argentina. Obviamente se o Brasil estivesse na final os argentinos iam torcer contra. Não vamos ser hipócritas nesse momento", acrescentou Julio Cesar, que nesta quinta-feira participou de uma partida de ex-craques, os chamados 'Legends', convidados pela Fifa, em Doha.

Júlio César disse, no entanto, que "os amantes do futebol que não são brasileiros estão torcendo muito para que o Messi leve essa Copa pela história dele, pela carreira que ele tem construído até aqui".

O ex-goleiro comentou também a dolorosa eliminação do Brasil nas quartas de final, diante da Croácia nos pênaltis. "Independente de você ter uma responsabilidade direta ou não acho que toda eliminação é ruim. Porque você programa, faz todo um trabalho interno, se prepara bem. Acho que não foi diferente com a seleção brasileira. A gente vê como a Seleção estava unida. Eles externavam isso".

"Mas infelizmente futebol é futebol. E às vezes nem os melhores vencem. Então eu acredito que dessa forma se tira mais uma vez algum tipo de aprendizado para levar para 2026", acrescentou.

O ex-goleiro da Inter de Milão também analisou a participação de Alisson, atual dono da camisa 1: "Eu acho que no geral o Alisson fez uma Copa do Mundo muito bacana. Nos primeiros dois jogos ele não foi muito testado, quase não teve chute a gol. No terceiro entrou o Ederson, que foi muito bem, por sinal. E contra a Coreia do Sul ele fez uma partidaça e as defesas que ele fez só demonstraram por que ele era o titular do Tite".

Júlio César também analisou a atuação de Alisson contra a Croácia: "Ele teve poucas participações durante o jogo. Um único chute, uma bola desviada. E ele não conseguiu defender. Acho pelo fato de ele estar fora da partida. Isso é ruim para um goleiro"

Segundo Júlio César, que participou de três Mundiais (2006, 2010 e 2014), as críticas sempre vão existir em toda derrota. "A gente sabe da cobrança porque o Alisson já foi considerado o melhor goleiro do mundo. Hoje é Top 3 do mundo sem dúvida nenhuma. Então quando as coisas não acontecem de uma forma positiva as cobranças chegam porque cada vez que você mostra o quanto você é bom ela só aumenta".

"Infelizmente nos pênaltis ele não conseguiu. Realmente são detalhes que decidem. Eu acho que os croatas foram mais eficazes do que nós", explicou.

Julio Cesar, que hoje tem 43 anos, fez elogios à organização do Mundial do Catar: "Acho que a Copa como um todo está muito bacana. Acho que essa experiência de uma única cidade realizar a Copa do Mundo está sendo legal porque os estádios são perto, então em termos de locomoção ficou muito tranquilo".

