Economia francesa se contrairá no 4º trimestre

A economia francesa cairá 0,2% no quarto trimestre de 2022, pressionada pelo baixo consumo das famílias em um contexto de alta inflação - informou o instituto de estatísticas Insee nesta quinta-feira (15).

A atividade na segunda maior economia da União Europeia (UE) deve escapar da recessão - dois trimestres consecutivos de contração - com crescimento de 0,1% do PIB no primeiro trimestre de 2023, e de 0,3% no segundo, acrescentou.

A contração nos últimos meses de 2022 é "um resfriado temporário, do qual nos recuperamos normalmente", comparou o chefe do departamento de conjuntura do Insee, Julien Pouget, em entrevista coletiva nesta quinta.

Após um crescimento de 0,2% no terceiro trimestre, a economia sofreu com a queda da produção industrial e do consumo das famílias entre outubro e dezembro, em um contexto de alta dos preços da energia, devido à guerra na Ucrânia.

Em sua nota sobre a conjuntura econômica, a agência francesa diminuiu em um décimo sua previsão de crescimento para todo ano de 2022, para 2,5%.

A inflação deve passar dos atuais 6,2%, na comparação anual, para 7%, no início de 2023, e 5,5%, em junho.

