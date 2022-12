Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte a decisões críticas para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje o lançamento do MSCI ONE, uma plataforma de tecnologia de arquitetura aberta construída no Microsoft Azure que oferece aos investidores institucionais globais uma experiência integrada para acessar o conteúdo do portfólio de produtos e soluções da MSCI.

O MSCI ONE oferece recursos de última geração em análises quantitativas de investimentos por meio de uma experiência moderna baseada na web que combina distribuição flexível, entrega em nuvem, painéis e visualizações. Por meio dessa plataforma integrada, os usuários podem navegar facilmente pelas análises robustas da MSCI para ajudá-los a identificar rapidamente os principais insights, inovar rapidamente, obter uma visão ampla dos riscos e oportunidades de investimento e criar portfólios de investimento que buscam oferecer melhores resultados estratégicos.

Henry Fernandez, presidente e diretor executivo da MSCI, afirmou:"Os investidores de hoje devem sintetizar uma enorme quantidade de dados para obter o valor máximo e fortalecer suas decisões de investimento. Com o MSCI ONE, eles terão acesso fácil a uma ampla variedade de ferramentas e soluções MSCI, que podem ajudá-los a transformar dados em insights. Essa plataforma representa o compromisso mais amplo da MSCI em melhorar a experiência do cliente por meio da tecnologia transformacional".

No lançamento, o MSCI ONE atuará como um único ponto de acesso para uma dúzia de serviços MSCI, incluindo Insights de risco da MSCI, Soluções climáticas (incluindo Laboratório climático) e Índices institucionais projetados pelo cliente com Insights de índice. A plataforma também hospedará a Comunidade de desenvolvedores e o Explorador de dados da MSCI, lançados no início deste ano. Com o tempo, o MSCI ONE incorporará muito mais ferramentas e soluções da MSCI em uma única experiência de usuário.

Construído no Microsoft Azure, o MSCI ONE aproveita o Microsoft Power BI para painéis ao vivo, relatórios interativos, tabelas, gráficos e outras visualizações, bem como o Azure Cosmos DB e o Azure Data Lake para fornecer insights e dados em escala, aproveitando os principais recursos para integração de dados, armazenamento de dados e análise de big data, permitindo uma experiência perfeita e moderna para os clientes da MSCI.

Scott Guthrie, vice-presidente executivo de Cloud + AI da Microsoft, afirmou: "A Microsoft e a MSCI compartilham um profundo compromisso com a aceleração da inovação. Em parceria com a Microsoft, a MSCI está alavancando inovações de ponta em nuvem, processamento de linguagem natural, distribuição e armazenamento de dados e experiência de usuário de ponta a ponta. Quer os investidores precisem de modelos analíticos, APIs ou aplicativos de usuário da MSCI, as experiências oferecidas no MSCI ONE, construídas no Azure, permitem que eles escolham sua abordagem por meio de uma arquitetura aberta no portfólio de conteúdo e soluções da MSCI".

Jigar Thakkar, diretor de tecnologia e chefe de engenharia da MSCI,afirmou:"Desde o lançamento de Soluções de investimento como serviço em 2021, fizemos uma parceria com a Microsoft para oferecer 10 soluções transformadoras, culminando nesta plataforma integrada única MSCI ONE, que crescerá para incluir muitas das ferramentas e soluções da MSCI. Aceleramos rapidamente o ritmo da inovação para atender à demanda por uma plataforma de tecnologia de arquitetura aberta e eficiente que permite aos investidores resolver desafios por meio de uma experiência personalizada".

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros, envolvendo riscos que podem levar a resultados reais ou desempenho materialmente diferente, sendo que você não deve depositar confiança indevida nos mesmos. Os riscos que podem afetar resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente finalizado em 31 de dezembro, apresentado à SEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação contida aqui constitui recomendação de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para uso de seus produtos ou serviços sem uma licença adequada. A MSCI NÃO CONCEDE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE OU DE OUTRA FORMA REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SE ISENTANDO DE TODA A RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

