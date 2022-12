Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir anunciou hoje a finalização da integração de rádio no O-RAN e TIP PlugFest, evento europeu conjunto, parte do O-RAN Global PlugFest de Outono 2022, no i14y Lab em Berlim, organizado pela Deutsche Telekom, EANTC e Vodafone. A Mavenir validou sua Unidade de Antena Ativa (AAU, Active Antenna Unit) 32TRX com MIMO massivo (mMIMO) para integração aberta com a solução de testes de certificação e conformidade O-RU das tecnologias da Keysight.

A AAU 32TRX com mMIMO do portfólio de OpenBeam da Mavenir é uma unidade de rádio baseada em O-RAN (O-RU) de alto desempenho que aguenta uma largura de banda instantânea de 400 Mhz e uma largura de banda ocupada de 200 Mhz a fim de atender altas capacidades e casos de uso compartilhado de RAN. Com 16,8 kg, utilizando apenas tecnologia de resfriamento passivo, é uma das AAUs mais leves do setor, com desempenho sólido, proporcionando potência de saída de 240 W e alta largura de banda. A AAU utiliza tecnologia beamforming de zero força para maximizar o desempenho ao mesmo tempo em que minimiza interferências.

BG Kumar, presidente de Redes de Acesso, Plataformas e MDE da Mavenir, afirmou: "A Mavenir fortaleceu ainda mais o ecossistema de Open RAN ao apresentar um produto AAU O-RU 32TRX com MIMO massivo competitivo e de alto desempenho. Com a integração e os testes bem-sucedidos no PlugFest em Berlim, a Mavenir almeja acelerar a adoção de soluções abertas, desagregadas e baseadas em normas."

A Mavenir fez uma demonstração da AAU 32TRX no PlugFest usando o emulador de unidade distribuída de Open RAN (O-DU) com Open RAN Studio, transceptor vetorial VXT PXI, geradores de sinal MXA/MXG e a estrutura de automação de testes PathWave da Keysight.

A AAU 32TRX com mMIMO faz parte do portfólio de OpenBeam que conta com recursos de eficiência de energia, proporcionando economias de consumo de energia de mais de 80% durante períodos ociosos. Também reduz o custo total de propriedade (TCO, total cost of ownership) empregando automação inteligente à base de IA/AM para gestão de falhas, beamforming, eficiência energética, balanceamento de carga e melhor desempenho de rede quando usada como parte da solução Open vRAN da Mavenir. Os primeiros produtos AAU 32TRX com mMIMO lançados neste ano abrangem de 3,3 GHz a 3,8 GHz, e são voltados à Europa, às Américas e ao Sudeste da Ásia.

Além da AAU com MIMO massivo apresentada para integração no PlugFest, o portfólio de OpenBeam o-RU também inclui AAUs com mmWave e RRUs multibandas para melhor capacidade de rede. As OpenBeam O-RUs estão disponíveis em todas as bandas de frequências e podem ser usadas para uma grande variedade de casos de uso, inclusive redes empresariais e públicas em ambientes rurais e urbanos.

A participação da Mavenir no PlugFest aprofunda os engajamentos contínuos e avança as atividades atuais na região. No início deste ano, a Mavenir ampliou seus recursos europeus com a abertura de um Centro de Excelência Open RAN na Alemanha, fortalecendo a organização multinacional da empresa, proporcionando foco regional e impulsionando conhecimento e inovação em toda a região.

A Mavenir está construindo o futuro de redes, sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma única rede automatizada com base em software executado em qualquer nuvem. Como único provedor de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir visa transformar o modo como o mundo se conecta, ao acelerar a transformação da rede de software a mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes em todo o mundo.

O i14y Lab é um laboratório aberto para testes de interoperabilidade de sistemas de telecomunicações desagregados, como o Open RAN. O laboratório é operado por um consórcio de parceiros acadêmicos e industriais competentes liderados pela Deutsche Telekom e com o apoio do Ministério do Transporte e Digital da Alemanha (BMDV).

