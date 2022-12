Comunicado do Business Wire :Latin GRAMMY Cultural Foundation

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® tem o prazer de anunciar que o ganhador do Latin GRAMMY® Nicky Jam está patrocinando sua prestigiosa Bolsa Prodígio para um bacharelado na Berklee College of Music a partir do semestre do outono (no hemisfério norte) de 2023.

O anúncio da bolsa de estudo vem após a apresentação do artista juntamente com bolsistas da Fundação durante a 23.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, no qual ele se comprometeu a apoiar músicos principiantes. Para ver a performance e a mensagem, visite: https://www.facebook.com/NickyJamPR/videos/1559535407841920.

A Bolsa Prodígio, de quatro anos, esse ano chamada de Bolsa de Estudo Nicky Jam, foi criada há oito anos e fornece até US$ 200.000 em ajuda financeira. Essa bolsa já foi copatrocinada pelos seguintes artistas latinos: Sofia Carson (2022), Juanes (2021) Julio Iglesias (2020), Emilioe Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) e Enrique Iglesias (2015).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A música sempre esteve presente em mim; foi o combustível que me manteve em movimento mesmo durante os momentos mais difíceis da minha vida", contou Nicky Jam. "Ao conceder a Bolsa Prodígio, em parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY, posso compartilhar minha paixão pela música e retribuir à próxima geração de criadores de música latina em sua jornada para realizar seus sonhos."

"Quando se trata de seguir uma carreira na música, as finanças não devem ser um impedimento para cultivar talentos", disse Raquel "Rocky" Egusquiza, diretora executiva da Fundação Cultural Latin GRAMMY. "Somos gratos pela generosidade de Nicky Jam, que torna a educação musical uma realidade para as futuras gerações de criadores de música latina e preserva nosso legado para os anos vindouros."

Além disso, a partir de hoje, a Fundação está aceitando inscrições para todas as suas bolsas de 2023 e, assim como Nicky Jam, Juan Diego Medina, CEO de La Industria Inc., também patrocinou uma das Bolsas de Estudo Talento para Matrícula, de até US$100.000.

Todas as bolsas de estudo estão disponíveis para estudantes de música com idade entre 17 e 25 anos, como mostrado a seguir:

-- Três (3) Bolsas de Estudo Talento para Matrícula de até US$ 100.000 cada uma serão concedidas a estudantes para ajudar a cobrir os custos de um bacharelado de quatro anos em música a partir do outono (hemisfério norte) de 2023 numa universidade de sua escolha.

-- Quarenta (40) Bolsas de Estudo Assistência para Matrícula de até $10.000 cada uma serão concedidas para a ajudar com a matrícula de estudantes que desejam um diploma em música. Este é um prêmio único, que cobrirá os custos da mensalidade durante um ano (semestres do outono de 2023 e primavera de 2024, no hemisfério norte).

A cada ano, o Comitê de Bolsas de Estudo da Fundação avalia cuidadosamente as candidaturas de um grupo altamente competitivo de músicos principiantes, sobre uma variedade de habilidades e requisitos rigorosos, que são tanto de natureza acadêmica quanto artística. Até hoje, a Fundação já concedeu mais de US$ 7,6 milhões em bolsas de estudo, subsídios e doações de instrumentos musicais através de seus programas de educação musical e eventos em todo o mundo. Todas as bolsas de estudo são concedidas a estudantes de música excepcionalmente talentosos, com necessidade financeira, para apoiar suas aspirações educacionais e musicais.

Para se candidatar, visite www.latingrammyculturalfoundation.org. O processo de inscrição on-line exige que os estudantes enviem dois vídeos de audição, duas cartas de recomendação e uma carta de aceitação de uma universidade credenciada, juntamente com duas redações. Os materiais podem ser enviados em inglês, espanhol ou português. O prazo para se inscrever é às 23h59 (horário da costa leste dos EUA), do dia 10 de abril de 2023.

Para mais informações e últimas notícias, visite o site oficial da Fundação Cultural Latin GRAMMY em www.latingrammyculturalfoundation.com. Se você tiver alguma dúvida depois de consultar as diretrizes e precisar de ajuda com seu pedido, envie um e-mail para LGCF@grammy.com.

SOBRE NICKY JAM:

Nick Rivera Caminero, conhecido como Nicky Jam, é um ícone no gênero latino urbano. A perspectiva única do cantor porto-riquenho fez dele um pioneiro do reggaeton a partir dos anos 2000 até a última década, ajudando a tornar o gênero um fenômeno global. O ganhador do Latin GRAMMY continua a desfrutar de muito êxito, com muitos sucessos multiplatina e turnês mundiais esgotadas, que se somam ao seu inspirador legado.

Aos 11 anos, Nicky Jam entrou na cena reggaeton de Porto Rico com seu álbum de estreia, Diferente a Los Demás (Diferente do resto). Em sua adolescência, ele se tornou uma estrela em ascensão no gênero, com sucessos como "Yo No Soy Tu Marido", "Me Voy Pa'l Party", "Fiel A Tu Piel" e "La Combi Completa". Ele também fez parte da dupla Los Cangris com outro pioneiro musical, Daddy Yankee. Entretanto, o tempo que passou na prisão e uma profunda depressão descarrilaram a carreira de Nicky Jam logo depois.

Três anos mais tarde, ele se mudou-se para a Colômbia com um espírito renovado para retomar sua carreira. Depois de um hiato de 10 anos nas paradas de sucesso, Nicky Jam voltou com "Travesuras", que atingiu o auge nas Hot Latin Songs da Billboard em 2014, por mais de 20 semanas. No ano seguinte, ele emplacou outro sucesso global, "El Perdón", com Enrique Iglesias, que ganhou o Latin GRAMMY por Melhor Fusão/Interpretação Urbana. Foi dele o maior sucesso de 2016, "Hasta el Amanecer". As músicas foram apresentadas em seu álbum de regresso, Fênix, de 2017, que é creditado como tendo sido o que reacendeu o interesse global pela música reggaeton.

As músicas de Nicky Jam alcançaram mais de 14,5 bilhões de visualizações no YouTube e 1,1 bilhão de streams no Spotify. Entre seus sucessos recentes estão o 35 vezes platina "X", com J Balvin, e seu single colaborativo "Te Boté", com Casper Mágico, Nio García, Darell, Bad Bunny e Ozuna. Em 2019, Nicky Jam transformou sua inspiradora história de vida na série de sucesso El Ganador, na qual também estrelou. Ele fez sua estreia no cinema em Bad Boys For Life, ao lado de Will Smith e Martin Lawrence.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma instituição beneficente tipo 501(c)(3) estabelecida por A Academia Latina da Gravação? em 2014 para aumentar o interesse e o apreço internacionais sobre as contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial. A Fundação oferece bolsas universitárias, programas educacionais e subvenções para apoiar a pesquisa e preservação de seu rico legado musical, e até o momento já doou mais de US$ 7,6 milhões com o apoio de membros de A Academia Latina, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para mais informações ou fazer uma doação, favor visitar latingrammyculturalfoundation.com, Amazon Smile o nossa página do Facebook. E siga-nos @latingrammyfdn no Twitter e Instagram, e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005263/pt/

Contato

A Academia Latina da GravaçãoNathalie Alberto Nathalie.Alberto@grammy.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags