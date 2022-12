Comunicado do Business Wire :Eaton

A Eaton, empresa de gestão de energia inteligente, anunciou hoje que sua tecnologia de proteção de circuito Breaktor® foi nomeada "Melhor Tecnologia" na categoria de Eletrificação no R&D Partners Tech Day anual da Hyundai-Kia Motor Corporation (HKMC) em Hwaseong (Coreia do Sul).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005159/pt/

Eaton's Breaktor circuit protection technology was named "Best Technology" in the Electrification category at the Hyundai-Kia Motors Corporation's (HKMC) annual R&D Partners Tech Day. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Este reconhecimento representa nosso foco e compromisso contínuos com a Hyundai-Kia Motor Corporation, um de nossos clientes mais valiosos", disse Kevin Calzada, gerente global de Marketing e Estratégia de Produtos da unidade de negócios eMobility da Eaton. "Nossa tecnologia de proteção de circuito Breaktor atende a uma necessidade única no mercado de veículos elétricos em rápido crescimento."

O R&D Partners Tech Day da HKMC é um evento anual para premiar os esforços de pesquisa e desenvolvimento dos fornecedores da corporação. Os barramentos Breaktor e RigiFlex da Eaton e os conectores High Power Lock Box foram selecionados para a rodada final entre produtos de quatro categorias, incluindo Eletrificação, Chassi, Carroceria e Componentes eletrônicos.

A tecnologia de proteção de circuito Breaktor é uma solução avançada de proteção de circuito para veículos elétricos que combina a função de fusíveis, interruptores pirotécnicos e contatores em um único dispositivo coordenado. À medida que os níveis de energia do veículo elétrico aumentam, a tecnologia de proteção de circuito Breaktor resolve o desafio cada vez maior de coordenação entre fusíveis e contatores e oferece proteção rápida, segura e confiável para bateria de alta potência, carga rápida e sistemas inversores.

O reconhecimento segue outros prêmios recentes para a tecnologia de proteção de circuito Breaktor da Eaton, incluindo um prêmio "Automotive News PACEpilot" e o "Gasgoo Award 2022 -Top 100 Players of China's New Automotive Supply Chain" no segmento de eletrificação de conjuntos motopropulsores.

Saiba mais sobre a tecnologia de proteção de circuito Breaktor da Eaton.

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas em todos os lugares. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar a energia - hoje e no futuro. Ao aproveitar as tendências de crescimento mundial de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a resolver os desafios globais mais urgentes de gestão de energia e fazendo o que é melhor para nossos acionistas e a sociedade em geral.

Fundada em 1911, a Eaton está listada na New York Stock Exchange (NYSE) há quase um século. Reportamos receitas de US$ 19,6 bilhões em 2021 e atendemos clientes em mais de 170 países. Para mais informações, acesse www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005159/pt/

Contato

Thomas Nellenbach thomasjnellenbach@eaton.com (216) 333-2876 (cel.)

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags