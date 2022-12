Comunicado do Business Wire :Carbios

Notícias regulamentares:

A Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris:ALCRB), empresa pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida de plásticos e têxteis, publicou hoje seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, usando 2021 como ano base. O relatório descreve o compromisso da Carbios em desenvolver iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) que vão além do desenvolvimento industrial de suas tecnologias inovadoras de biorreciclagem de plásticos. Apesar de não estar sujeita ao requisito regulamentar da Diretiva de Relatórios Não Financeiros (NFRD), a Carbios estruturou o seu documento de acordo com os requisitos da diretiva europeia sobre Declaração de Desempenho Extra-Financeiro.

"Este primeiro Relatório de Sustentabilidade visa comunicar com total transparência nossa estratégia de CSR1, nossos valores e nossas ambições de contribuir, com todas as nossas partes interessadas, para a criação de um futuro sustentável e uma economia circular",disse Emmanuel Ladent, CEO da Carbios. "Nós nos comprometemos a publicar um Relatório de Sustentabilidade anualmente, enquanto nos esforçamos para fortalecer de maneira contínua nossas práticas de negócios para ter um impacto positivo no mundo e em nossos concidadãos."

A estratégia de sustentabilidade da Carbios é baseada em três pilares (governança e ética; meio ambiente; e questões sociais e sociedade), divididos em 22 desafios materiais prioritários. Cada um levou à implementação de uma política própria e ao monitoramento de KPIs específicos para ancorar o desenvolvimento sustentável nas operações do dia a dia e no centro da governança.

Com suas tecnologias inovadoras, a Carbios tem a solução biológica mais avançada para mover as indústrias de plástico e têxtil em direção à circularidade, mantendo os plásticos existentes em seu valor mais alto pelo maior tempo possível (quase infinitamente), enquanto reduz as emissões de CO2. O Relatório de Sustentabilidade da Carbios reflete a dedicação da empresa à transparência nas ações e destaca seus esforços incansáveis em áreas como sustentabilidade ambiental, relações com funcionários, diversidade e inclusão e governança corporativa.

Em seu Relatório de Sustentabilidade de 2021, a Carbios formalizou várias metas. Entre elas estão:

OBJETIVOS AMBIENTAIS:uma empresa sustentável é uma empresa ambientalmente responsável

-- Usar o método Avaliação do Ciclo de Vida (Life Cycle Assessment - LCA) para maximizar a circularidade e buscar o menor impacto de carbono

-- Despolimerizar 60 toneladas de plástico PET em 2023 na sua fábrica de demonstração em Clermont-Ferrand (França): o equivalente a cerca de 3,2 milhões de garrafas plásticas ou 4 milhões de embalagens de alimentos

OBJETIVOS SOCIAIS:uma empresa sustentável é uma empresa forte e desejável

-- Contribuir para o desenvolvimento econômico local na França: a primeira fábrica de reciclagem enzimática de PET em escala industrial, na cidade de Longlaville, criará 150 empregos diretos e indiretos

-- Em um contexto de forte crescimento, promover o bem-estar e a segurança da equipe de trabalho por meio do desenvolvimento da formação e assegurar a gestão e prevenção dos riscos psicossociais

-- Fortalecer o compromisso de apoiar a pesquisa internacional por meio de parcerias acadêmicas e publicações científicas

OBJETIVOS DE GOVERNANÇA:uma empresa sustentável é uma empresa diversa e inclusiva

-- Alcançar um 40% de mulheres no Conselho de Administração até o final de 2023 e 40% no Comitê Executivo até o final de 2024

-- Alcançar um 60% de membros independentes no Conselho de Administração até o final de 2024

-- Estruturar a governança de RSC com a criação de um comitê de RSC e integrar os objetivos de sustentabilidade à remuneração dos cargos executivos a partir do ano fiscal de 2023

Sobre a Carbios

Fundada em 2011 pela Truffle Capital, a Carbios é uma empresa de química verde que desenvolve processos biológicos e inovadores. Por meio de sua abordagem única de combinar enzimas e plásticos, a Carbios visa atender às novas expectativas dos consumidores e aos desafios de uma ampla transição ecológica, assumindo um grande desafio de nosso tempo: a poluição plástica e têxtil. A Carbios desconstrói qualquer tipo de PET (o polímero dominante em garrafas, recipientes e tecidos feitos de poliéster) em seus componentes básicos que, em seguida, podem ser reutilizados para produzir novos plásticos PET com qualidade equivalente aos virgens. Esta inovação, a primeira do gênero no mundo, foi recentemente reconhecida em um artigo científico publicado na capa da prestigiosa revista Nature. A Carbios iniciou com sucesso sua fábrica de demonstração em Clermont-Ferrand (França) em 2021. Agora, a empresa deu mais um passo fundamental para a industrialização de seu processo com a construção de uma unidade inédita em parceria com a Indorama Ventures.

Em 2017, Carbios e L'Oréal fundaram um consórcio para contribuir com a industrialização de sua tecnologia própria de reciclagem. Comprometidos com o desenvolvimento de soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, a Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europe se uniram a este consórcio em abril de 2019. Em 2022, a Carbios assinou um acordo com a On, Patagonia, PUMA e Salomon para desenvolver soluções que promovam a reciclabilidade e a circularidade de seus produtos.

A empresa também desenvolveu uma tecnologia de biodegradação enzimática para plásticos de uso único à base de PLA (um polímero de origem biológica). Esta tecnologia pode criar uma nova geração de plásticos 100% compostáveis em condições domésticas, integrando enzimas no coração do produto plástico.

Para mais informações, acesse www.carbios.com/en / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

A Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) é elegível para o PEA-PME, um programa do governo francês que permite que seus residentes que investem em pequenas e médias empresas se beneficiem de descontos no imposto de renda.

