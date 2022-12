Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

A Bacardi, a maior empresa privada de bebidas destiladas do mundo, comemora ter sido reconhecida pela Forbescomo uma das maiores empresas amigas das mulheres do mundo. A lista de destaque e os resultados são baseados em uma pesquisa independente com aproximadamente 85 mil mulheres que trabalham em empresas multinacionais em 36 países.

O Women in Leadership (Mulheres na Liderança) está entre os principais pilares do programa Belonging (Pertencendo) da empresa, que se esforça para criar um espaço onde todos são tratados de forma justa e com igualdade de oportunidades. O programa Belonging na Bacardi é um movimento global com foco na criação de programação, oportunidades de desenvolvimento e muito mais em apoio a grupos sub-representados no universo das bebidas destiladas.

Com a intenção de liberar o potencial das atuais e futuras líderes no negócio familiar Bacardi, a empresa oferece vários programas para apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional. Um programa global de orientação liga mulheres a líderes e aliados em mercados e funções. Em apenas seis anos, a participação no programa de orientação aumentou dez vezes e se expandiu de um único mercado para ter participantes em mais de 32 países. A programação interna e externa conecta a Bacardi às suas comunidades locais e aos palestrantes convidados, que compartilham suas histórias de crescimento pessoal e oferecem dicas para se levar uma vida mais equilibrada. Através dos anos, a empresa produziu vários eventos e programas de desenvolvimento criados para mulheres no setor de hospitalidade e de bebidas destiladas.

"Estamos extremamente orgulhosos pela Bacardi ser reconhecida pela Forbescomo um ótimo local de trabalho para o talento feminino e por continuar a apoiar as mulheres na empresa e em nossa indústria", disse Leila Stansfield, líder global do programa Belonging e chefe de varejo global de viagens da Bacardi. "Reconhecemos que criar um sentimento de pertencimento a todos inspira uma cultura inclusiva e diversificada que cria uma base forte para a inovação contínua, negócios impactantes e organizações eficazes."

Na pesquisa global anual de engajamento, mulheres e homens classificaram as dimensões de satisfação no local de trabalho, bem-estar, DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) e outros tópicos centrais de forma semelhante, demonstrando os melhores níveis de engajamento da categoria em ambos os gêneros na Bacardi.

"Este é um marco em nossa jornada Belonging na Bacardi - uma jornada que continua, já que sempre nos esforçamos para fazer mais e esperamos expandir nosso trabalho em apoio às mulheres", disse Scott Northcutt, vice-presidente sênior de Recursos Humanos Globais e patrocinador executivo do programa Belonging da Bacardi. "Nosso objetivo é criar um local de trabalho onde todos se sintam apreciados por serem quem são, pelo que fazem e pelo que podem se tornar."

No ano passado, a Bacardi entrou na lista de Melhores Empregadores do Mundo da Forbes e foi certificada como Great Place to Work® (Ótimo Lugar para Trabalhar) em mais de 50 locais.

Em parceria com a Statista, a Forbes decidiu identificar as 400 empresas que mais se destacaram na defesa das mulheres no trabalho. As homenageadas oferecem remuneração competitiva, oportunidades substanciais de avanço na carreira e acordos de trabalho flexíveis, que os especialistas concordam ser importantes para corrigir as desigualdades de gênero.

Sobre a Bacardi

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gin BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada há 160 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited é uma empresa de propriedade familiar que emprega atualmente mais de oito mil pessoas, opera unidades de produção em 10 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse http://www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn ou Instagram.

