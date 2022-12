Comunicado do Business Wire :Axelera AI

A startup europeia de inteligência artificial (IA) Axelera AI anunciou hoje sua plataforma Metis AI, que abrange o chip MetisTM AI Processing Unit (AIPU) e o conjunto de softwares VoyagerTM SDK - disponível como cartões, placas e sistemas de visão - para acelerar o processamento de visão computacional no edge.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221213005657/pt/

About the Axelera AI Metis AI platform. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A plataforma Metis AI redefine a acessibilidade para soluções de Edge AI sem comprometer o desempenho. Trata-se do primeiro produto no mercado a oferecer desempenho de computação de centenas TeraOPS (TOPs) a um preço de ponta. Os produtos estarão disponíveis em diferentes formatos: uma placa de aceleração Edge M.2 que oferece até 214 TOPs, a partir de US$ 149 - correspondendo a apenas US$ 0,70 por TOP -, bem como uma placa PCIe que oferece até 856 TOPs, alimentada por quatro Metis AIPUs. Separadamente, a Axelera AI está trabalhando com parcerias para desenvolver soluções prontas para o sistema.

O Metis AIPU da Axelera oferece um desempenho máximo sem precedentes de 214 TOPs com uma eficiência energética de 15 TOPs/W em INT8, graças a um novo motor de Digital In-Memory Computing (D-IMC). A isoprecisão de FP32 é alcançada sem a necessidade de treinar novamente os modelos de rede neural.

O conjunto de softwares Voyager SDK inclui um compilador integrado, uma pilha de tempo de execução e poderosas ferramentas de otimização que permitem aos clientes importar seus próprios modelos, oferecendo desempenho líder de classe na plataforma Metis AI. Os modelos de aplicativos aceleram o desenvolvimento, com os clientes podendo escolher entre o Model Zoo cuidadosamente selecionado da Axelera.

A Axelera AI abre o Programa de acesso antecipado, uma oportunidade única de colaboração para empresas líderes projetarem em conjunto soluções de Edge AI do mundo real com base na plataforma Metis AI. A plataforma Metis AI vai estar disponível para clientes selecionados no início de 2023. Para mais informações, acesse www.axelera.ai.

Sobre a Axelera AI

A Axelera AI está projetando as soluções mais poderosas e avançadas do mundo para inteligência artificial (IA) de ponta. Sua revolucionária plataforma MetisTM AI - uma solução holística de hardware e software para interferência de IA no edge - permite que os aplicativos de visão computacional se tornem mais acessíveis, potentes e fáceis de usar do que nunca. Com sede no AI Innovation Center do High Tech Campus em Eindhoven (Holanda), a Axelera AI possui escritórios de P&D na Bélgica, Suíça, Itália e Reino Unido, com 100 funcionários em 11 países. Sua equipe de especialistas em software e hardware de IA vem das principais empresas de IA e empresas da Fortune 500. Visite o site da Axelera AI para obter mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221213005657/pt/

Contato

Merlijn Linschooten, press@axelera.ai

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags