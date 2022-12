Comandante do Exército ucraniano espera ataque russo a Kiev no início de 2023

O comandante-em-chefe do Exército ucraniano, Valery Zalujny, disse, nesta quinta-feira (15), que espera um novo ataque russo contra Kiev nos primeiros meses de 2023.

"Uma missão estratégica muito importante para nós é criar reservas e nos preparar para a guerra, que pode acontecer em fevereiro ou março e, no pior dos casos, no final de janeiro", afirmou Zalujny em entrevista à revista britânica The Economist.

"Não tenho dúvidas de que tentarão novamente tomar Kiev", acrescentou.

O comandante-em-chefe do Exército ucraniano afirmou na entrevista que já "fez todos os cálculos: quantos tanques, artilharia precisamos" para repelir a ofensiva russa.

No fim de fevereiro, o Exército russo iniciou a invasão da Ucrânia, tendo como objetivo a tomada rápida de Kiev pelas tropas enviadas de Belarus, ao norte.

As forças russas se aproximaram a uma dezena de quilômetros da capital ucraniana, antes de se retirarem completamente da região no fim de março e início de abril, o que representou uma das primeiras grandes vitórias das forças ucranianas no conflito.

Para Zalujny, outro "problema" do seu exército é "manter a atual linha de frente", que se estende de sul a leste, "e não perder mais terreno", depois de ter expulsado os russos da região de Kharkiv (nordeste), em setembro, e de Kherson (sul), no início de novembro.

Segundo o comandante das forças ucranianas, os russos bombardeiam infraestruturas de energia do país desde outubro, após uma série de reveses humilhantes no campo de batalha, porque "precisam de tempo" para "reunir seus recursos" humanos e militares com o objetivo de realizar uma nova ofensiva em grande escala nos próximos meses.

