Com discriminação positiva em debate nos EUA, Harvard elege presidente negra

A Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos, designou, nesta quinta-feira (15), como titular a decana de sua faculdade principal, Claudine Gay, que se torna a primeira presidente negra da instituição em meio ao debate na Suprema Corte sobre discriminação positiva para estudantes.

Filha de imigrantes haitianos, professora de estudos africanos e afro-americanos, a acadêmica é considerada uma especialista em políticas para minorias.

Claudine "é uma professora e mentora dedicada, cujas aulas cobriram temas como política racial e étnica nos Estados Unidos, política negra na era posterior aos direitos civis, comportamentos políticos americanos e cidadania democrática", assinalou a universidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Membro da Academia Americana de Artes e Ciências, Claudine fundou e dirigiu a Iniciativa sobre as Desigualdades nos Estados Unidos da Harvard, "um esforço multidisciplinar para dinamizar o ensino e a pesquisa sobre a desigualdade social e econômica", ressalta Penny Pritzker, titular do comitê de seleção da nova presidente.

Atualmente, ela é decana da Faculdade de Ciências e Ciências Sociais.

O anúncio de sua indicação, que ocorreu após um processo de seleção de vários meses que envolveu 600 candidatos, chega no momento em que Harvard está no centro de um grande debate sobre a discriminação positiva na Suprema Corte dos Estados Unidos.

Em 31 de outubro, o tribunal dedicou quase cinco horas de audiência aos procedimentos de admissão nas universidades mais antigas do país, a de Harvard (privada) e a da Carolina do Norte (pública), que levam em conta a cor da pele ou a origem étnica de seus candidatos na avaliação de seus expedientes.

O objetivo é corrigir as desigualdades derivadas do passado segregacionista dos Estados Unidos e aumentar a participação de estudantes negros, latinos e nativos americanos no ensino superior, mas essas políticas sempre foram criticadas nos círculos conservadores.

A Suprema Corte deve emitir sua decisão, que se aplicaria a todo o país, antes do fim de junho de 2023.

Claudine Gay assumirá o cargo em 1º de julho de 2023 na universidade situada em Cambridge, nos arredores de Boston.

arb/ube/dg/rpr/mvv

Tags