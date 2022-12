China aumenta controle sobre comentários online

A China começou a aplicar, nesta quinta-feira (15), uma nova regulamentação que impõe um controle mais rígido dos comentários online em nome da "segurança nacional" arriscando novas restrições à liberdade de expressão.

O país asiático é um dos mais dinâmicos do mundo no setor de Internet, especialmente em vendas, pagamento online, transmissão ao vivo e redes sociais.

Mas vários sites estrangeiros estão bloqueados - como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp e Twitter - e as plataformas de Internet têm exércitos de funcionários encarregados de deletar mensagens politicamente sensíveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo regulamento, aplicado a partir desta quinta-feira, estabelece que o prestador de serviço "deve proceder a uma avaliação do crédito dos utilizadores com base no seu comportamento em termos de comentários", indica o texto.

Os "gravemente desacreditados" por suas mensagens "serão colocados em uma lista" que os proibirá de deixar qualquer comentário, inclusive se criarem uma nova conta, especifica o documento publicado originalmente em 16 de novembro.

Todos os usuários devem se registrar com seu nome real e número de identificação.

A norma é aplicada principalmente às seções de comentários dos sites e aplicativos vinculados à informação.

Na prática, essas medidas devem dissuadir muitos usuários de escrever mensagens com críticas ao governo.

O órgão de administração do ciberespaço afirma que contribui para "proteger a segurança nacional, o interesse público e os cidadãos".

A imprensa oficial promove a regulamentação, destacando que a "Internet não é uma área sem leis".

Os internautas parecem, em sua maioria, hostis.

"Isto ajuda a limitar os comportamentos antissociais, rumores e violência online", admitiu um usuário da rede social Weibo, mas acrescentou que "também é preciso ouvir as aspirações e críticas das pessoas!"

ehl-bur/ka/er/mab/mb/ap

Tags