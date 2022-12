China ameaça o Reino Unido com represálias após confrontos no consulado de Manchester

A China ameaçou nesta quinta-feira (15) adotar medidas contra o Reino Unido caso o governo do país não atue para permitir que os diplomatas chineses trabalhem de maneira livre, depois que Pequim convocou para consultas seus representantes envolvidos na agressão de um manifestante em Manchester.

A polícia de Manchester abriu uma investigação criminal depois que Bob Chan, um homem de Hong Kong, afirmou que os diplomatas chineses o arrastaram para a área do consulado, onde foi agredido durante uma manifestação contra Pequim em outubro.

O ministro britânico das Relações Exteriores, James Cleverly, afirmou na quarta-feira que seis funcionários da diplomacia chinesa saíram do país antes do prazo imposto por Londres para suspender sua imunidade diplomática e serem interrogados pela polícia sobre o incidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre eles está o cônsul-geral Zheng Xiyuan, um dos principais diplomatas chineses no Reino Unido, cujo regresso ao país é parte, segundo Pequim, do "rodízio normal dos funcionários chineses".

A China exigiu que o Reino Unido "cumpra suas obrigações com base no direito internacional e os acordos consulares bilaterais, além de assegurar o funcionamento normal das missões diplomáticas e consulares chinesas", disse Wang Wenbin, porta-voz do ministério das Relações Exteriores.

"Em caso contrário, a China não deixará de responder com firmeza, força e na mesma medida", advertiu, antes de acusar o Reino Unido de "manipulação política" e de ficar ao lado dos "separatistas violentos".

ehl-oho/sco/rma/mlb/def/mab/zm/fp

Tags