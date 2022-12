Argentina leva vantagem sobre a França no retrospecto em Mundiais

França e Argentina, que se enfrentam no próximo domingo (18) na final da Copa do Mundo de 2022 em busca do terceiro título mundial para ambas, já se enfrentaram três vezes na história do torneio.

Em 15 de julho de 1930, Argentina e França tiveram seu primeiro duelo no primeiro Mundial da história, realizado no Uruguai. No estádio Parque Central, em Montevidéu, diante de 23 mil espectadores, o jogo terminou com vitória por 1 a 0 da 'Albiceleste'.

Uma excelente atuação do goleiro francês Alex Thépot impediu os argentinos de marcar até os 36 minutos do segundo tempo, quando Luis Monti marca o único gol da partida.

Mas aos 39, o árbitro brasileiro Gilberto de Almeida Rego apita o final do jogo, gerando surpresa e revolta entre os jogadores franceses e uma parte do público.

Ambas as equipes foram para o vestiário, mas o assistente conseguiu convencer o árbitro brasileiro de seu erro e os jogadores voltaram a campo para jogarem os seis minutos finais, que não mexeram no placar.

A França foi eliminada na fase de grupos depois de sua derrota posterior para o Chile (3 a 0), enquanto a Argentina perdeu a final para o anfitrião Uruguai (4 a 2).

Em 6 de junho de 1978, a França enfrentou a Argentina em um jogo da fase de grupos no estádio Monumental de Núñez diante de 71 mil espectadores.

Vencidos antes pela Itália (2 a 1), os 'Bleus' sofreram uma nova derrota pelo mesmo resultado, o que selou sua eliminação, enquanto a Argentina conquistou seu primeiro título mundial.

A França liderada por Michel Platini empatava em 0 a 0 com os argentinos até os 45 minutos do primeiro tempo, quando Marius Trésor toca com a mão na bola depois de um chute de Leopoldo Luque. Daniel Passarella converteu o pênalti para a 'Albiceleste'.

Aos 11 da segunda etapa, o goleiro francês Jean-Paul Bertrand-Demanes tenta parar um chute de Luque e se choca com a trave. Depois de deixar o campo de maca, é substituído por Dominique Baratelli.

Platini aproveita um rebote em tentativa de Bernard Lacombe e empata quatro minutos depois. Posteriormente, Didier Six perde chance cara a cara com o goleiro argentino Ubaldo Fillol. Até que, aos 28 minutos, Luque supera Baratelli com um chute de fora da área.

Esta é a última derrota dos 'Bleus', até o momento, para uma seleção sul-americana em Mundiais.

No dia 30 de junho de 2018, a França, sólida na fase de grupos, e a Argentina, que se classificou com dificuldades, mediram forças nas oitavas de final no Mundial da Rússia.

Desde o primeiro momento, os 'Bleus' abriram vantagem com um pênalti de cobrado por Antoine Griezmann. Antes do intervalo, Di María empatou batendo de fora da área, sem chances para Hugo Lloris.

No segundo tempo, a Argentina virou com um chute de Lionel Messi desviado por Gabriel Mercado. Mas a França deixou tudo igual de novo Benjamin Pavard, que acertou de longe um sem pulo impressionante, o gol mais bonito do torneio.

Na sequência, os franceses voltaram à frente do placar com dois gols de Mbappé em quatro minutos.

Nos acréscimos, após cruzamento de Messi, Sergio 'Kun' Agüero marcou de cabeça. Apesar de uma última chance argentina, a França venceu o jogaço por 4 a 3, decisivo para conseguir seu segundo título mundial.

