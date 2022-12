Agüero, o ex-jogador que tem a função de levar alegria à seleção argentina

Companheiro de quarto na Albiceleste desde a juventude e amigo íntimo de Lionel Messi, Sergio 'Kun' Agüero é o encarregado de levar a alegria à 'Scaloneta' na Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira, há um ano, ele teve que se aposentar do futebol devido a um problema cardíaco.

'El Kun' anunciou isso em 15 de dezembro em meio às lágrimas. Tinha 33 anos e poucos meses antes havia decidido voltar ao campeonato espanhol, onde foi destaque do Atlético de Madrid antes de reinar durante uma década no Manchester City.

Agüero assinou com o Barcelona com o objetivo de jogar ao lado de seu querido Messi. Mas desde o primeiro momento a sorte escapou de suas mãos. Não chegou a usar a camisa do Barça ao lado do amigo, que assinou de forma surpreendente com o PSG, naquele que foi um dos momentos mais complicados do clube catalão nos últimos anos.

Ele disputou apenas cinco jogos com o Barcelona. Primeiro foi interrompido por uma lesão muscular e quando voltou, no dia 30 de outubro, sofreu uma arritmia cardíaca durante um jogo contra o Alavés. O argentino foi levado a um hospital e inicialmente faria um tratamento de três meses. Mas os médicos o aconselharam a abandonar a carreira e ele aceitou.

Nesse mesmo 2021, 'Kun' fazia parte da seleção argentina que pôs fim ao jejum de quase três décadas sem títulos ao vencer a Copa América, ponto de partida para os dias de glória da 'Scaloneta' que poderá ter seu ápice no domingo na final contra a França.

Longe de entrar em colapso após a aposentadoria, neste ano fora do futebol o 'Kun' aprendeu a aproveitá-lo de uma maneira diferente. Em Doha, com acesso privilegiado à sua seleção, o ex-jogador está por toda parte: ele mesmo aparece como mediador nos vestiários durante a briga que desencadeou a frase que ficou famosa "O que você está olhando, bobo?" de Messi direcionada ao gigante holandês Wout Weghorst após a vitória nas quartas de final. Ele também apareceu abraçando um grupo de crianças em um shopping e dançou com elas ao ritmo africano.

Desde que desembarcou no Catar, já havia dado o que falar nas redes sociais, ao mostrar com bom humor seu descontentamento por ter que embarcar em um avião cheio de brasileiros eufóricos.

Transformado em 'streamer', realizou na capital do Catar um animado bate-papo com antigos companheiros da seleção espanhola como Sergio Busquets, Rodri e Ferran Torres, a quem provocou por sua relação com a filha do então técnico da 'Roja', Luis Henrique.

O mesmo aconteceu com Messi, que fez sua estreia nesse programa com o amigo, numa célebre conversa em que participou 'Papu' Gómez, defendendo a sua semelhança com David Beckham.

"Sou honesto, você não tem nada a ver com ele. Se você pensa que é o Beckham, estamos ferrados", disse 'Kun', seguido pelas risadas de Messi.

Ele ainda teve que sair em defesa do ex-parceiro nas redes sociais quando o astro foi ameaçado pelo boxeador mexicano Canelo Álvarez por pisar acidentalmente na camisa da seleção mexicana após a vitória da Argentina por 2 a 0 na primeira fase.

E na terça-feira, depois de vencer as semifinais contra a Croácia (3-0), Messi foi pego de surpresa ao encontrar o amigo que lhe entregar o troféu de melhor jogador da partida.

Horas depois, 'La Pulga' voltaria à concentração, seu primeiro grande torneio sem dividir o quarto com Agüero, embora sua alegria esteja bem presente durante a jornada no Catar rumo ao tão sonhado tricampeonato mundial.

