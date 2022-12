Adolescente morre atropelado em Montpellier durante comemorações após jogo França-Marrocos

Um adolescente morreu após ser atropelado na noite de quarta-feira em Montpellier, no sul da França, depois que a seleção francesa se classificou para a final da Copa do Mundo do Catar ao vencer o Marrocos por 2 a 0, anunciou a prefeitura.

O motorista responsável pelo atropelamento fugiu e "o veículo foi encontrado próximo ao local do acidente", acrescentou a prefeitura em um comunicado, especificando que "a investigação policial avança rapidamente sob o comando do Ministério Público".

A vítima, levada às pressas para o hospital, morreu pouco depois.

Segundo a deputada Nathalie Oziol, da coligação Nupes (de esquerda), os fatos ocorreram no bairro popular de Paillade e a vítima tinha 14 anos, disse ela no Twitter, lamentando que esse "evento esportivo termine em drama absoluto".

"Queremos que os autores deste ato repugnante sejam encontrados para que possam ser julgados", declarou nesta quinta-feira, na mesma rede social, o prefeito de Montpellier, Michael Delafosse, manifestando a sua "consternação".

O Ministério Público não forneceu mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente fatal até o momento.

