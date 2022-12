Wall Street fecha em queda após anúncio do Fed

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta quarta-feira (14), após a reunião do Comitê Monetário do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que anunciou uma alta moderada das taxas básicas de juros, alinhada à expectativa do mercado, mas com um tom mais severo.

O índice Dow Jones recuou 0,42%, para 33.966,35 pontos, enquanto o índice tecnológico Nasdaq perdeu 0,76% a 11.170,89 unidades e o S&P 500 caiu 0,61%, abaixo dos 4.000 pontos, a 3.995,32.

Algumas empresas tecnológicas, muito sensíveis às variações das taxas de juros por sua dependência de crédito, sofreram. A Apple registrou baixa de 1,55% e a Google (Alphabet) recuou 0,56%.

A Tesla voltou a cair, 2,58% a 156,80 dólares, e se situa em seu nível mais baixo desde novembro de 2020.

O Fed adotou um aumento de meio ponto percentual em suas taxas básicas de juros, conforme o mercado esperava, mas suas novas previsões de inflação esfriaram os ânimos em Wall Street.

"As previsões são mais severas do que esperávamos", admitiu Ian Shepherdson, da Pantheon Macroeconomics.

Ao fim de uma reunião de dois dias de seu Comitê Monetário, o banco central americano, que elevou seus juros a 4,25%-4,50% por decisão unânime, aumentou sua previsão da inflação para 2023 para 3,1%, contra 2,8% de sua projeção anterior.

A inflação a 12 meses marcou 7,1% em novembro, abaixo dos 7,7% de outubro, segundo o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), publicado na terça-feira passada, antes da reunião do Fed.

O Fed também reduziu sua previsão de crescimento do PIB para a maior potência mundial no ano que vem, a 0,5% contra 1,2%, segundo nota divulgada ao fim do encontro.

Seu presidente, Jerome Powell, reiterou que os Estados Unidos não necessariamente vão entrar em uma recessão.

O Fed reafirmou, ainda, que continuará elevando as taxas de juros e as aumentará acima de 5%.

"Restaurar a estabilidade dos preços vai exigir uma política monetária restritiva por algum tempo", voltou a afirmar Powell, após a sétima alta consecutiva dos juros por parte do Fed.

