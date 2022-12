UE está unida na disputa comercial com EUA, diz chanceler alemão

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse nesta quarta-feira (14) que a União Europeia se manterá unida em sua disputa com os Estados Unidos sobre o plano climático do presidente americano, Joe Biden, e seus subsídios "verdes", vistos como discriminatórios pelos europeus.

Em um discurso na Câmara dos Deputados antes da Cúpula UE-ASEAN, em Bruxelas, Scholz destacou que o plano "representa uma contribuição impressionante para a transformação da economia americana".

Os europeus "desejaram, por muito tempo, que os Estados Unidos tomassem essa direção", afirmou. Mas este pacote de medidas "não deve impedir uma concorrência leal", frisou.

"Por isso apoio fortemente as intensas conversas que a Comissão Europeia está tendo com os Estados Unidos", disse o chefe do governo alemão.

"Falei com o presidente dos Estados Unidos, porque não devemos permitir que nos dividam em nossa relação transatlântica", insistiu.

"Pelo contrário, em vez de discutir, devemos trabalhar ainda mais estreitamente e fortalecer o comércio justo com os Estados Unidos", martelou.

As tensões entre UE e Estados Unidos se acentuaram após a adoção, no verão passado (inverno no Brasil), deste grande plano climático, que prevê US$ 420 bilhões em investimentos. Uma parte significativa desse montante se dará na forma de subsídios e de reduções de impostos, especialmente para veículos elétricos, baterias e projetos de energia renovável que privilegiem o "made in USA".

Os europeus desaprovam esse plano, considerando esses subsídios como medidas discriminatórias e contrárias às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

