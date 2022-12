Ucrânia realiza buscas em igrejas supostamente vinculadas à Rússia

Os serviços de segurança ucranianos (SBU) anunciaram nesta quarta-feira (14) que estavam realizando "medidas de contra-espionagem" em igrejas e mosteiros ortodoxos pertencentes à igreja russa.

Dezenove mosteiros, catedrais e igrejas pertencentes à Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou são afetados pelas medidas destinadas a "combater as atividades subversivas dos serviços especiais russos em nosso país", disse a SBU em um comunicado.

Esses centros religiosos estão localizados nas regiões Transcarpatia, Chernivtsi, Rivne, Volhynia, Lviv (oeste), Zhytomyr (centro-oeste), Mykolaiv e Kherson (sul) e Sumi (norte), de acordo com o comunicado.

O SBU disse que quer "proteger a população contra provocações e ataques terroristas" e "impedir o uso de comunidades religiosas como centros do 'mundo russo'", conceito de Moscou que justifica a invasão russa da Ucrânia pela necessidade de unir este país à Rússia para formar uma entidade ortodoxa e de língua russa.

Os agentes do SBU inspecionaram as instalações e dependências dessas organizações religiosas para "identificar pessoas que possam estar envolvidas em atividades ilegais prejudiciais à soberania do Estado da Ucrânia", segundo o SBU.

No início de dezembro, o presidente Volodimir Zelensky anunciou que queria proibir as atividades de organizações religiosas afiliadas à Rússia em seu território e desafiar o status da Igreja Ortodoxa, que depende do Patriarcado de Moscou.

Desde novembro, as autoridades ucranianas já realizaram buscas em outros locais de culto desta mesma igreja, incluindo o mosteiro que abriga a residência do seu primaz em Kiev.

