Ucrânia afirma que derrubou 13 drones de ataques contra Kiev

O presidente Volodimir Zelensky afirmou nesta quarta-feira que a defesa aérea ucraniana derrubou 13 drones de fabricação iraniana utilizados para atacar a capital Kiev.

"Os terroristas iniciaram esta manhã com 13 (drones) Shahed... Todos os 13 foram derrubados por nossos sistemas de defesa aérea", afirmou Zelensky em um vídeo divulgado nas redes sociais, em uma referência aos drones iranianos utilizados pela Rússia contra alvos ucranianos.

A capital ucraniana foi alvo de "duas ondas" de ataques de drones que não provocaram vítimas, afirmou o comandante militar de Kiev, Serguei Popko, em um comunicado.

Ele informou ainda que "estilhaços de drones derrubados atingiram um prédio administrativo" no distrito de Shevchenkivsky, no centro-oeste da capital.

"Quatro edifícios residenciais sofreram danos leves", afirmou Popko.

A Rússia bombardeou durante várias semanas as infraestruturas de energia da Ucrânia com mísseis e drones, o que deixou milhões de pessoas no escuro às vésperas do inverno.

