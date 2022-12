Técnico da Argentina campeã de 1978 destaca papel da comissão de Lionel Scaloni

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, tem em sua comissão na Copa do Mundo do Catar um grupo de colaboradores estudiosos e trabalhadores, todos ex-jogadores da 'Albiceleste', destacou nesta quarta-feira César Menotti, treinador campeão mundial pelo país em 1978.

"Scaloni está cercado de garotos com muitas aspirações por conhecimento, que trabalham, estudam e leem", afirmou Menotti, que atualmente trabalha como diretor de seleções na Associação do Futebol Argentino (AFA).

El 'Flaco', como é conhecido, ressaltou o papel dos assistentes Pablo Aimar, Walter Samuel e Roberto Ayala, que defenderam a 'Albiceleste' comandada por Marcelo Bielsa na Copa do Mundo de 2002.

"Todos eles têm experiência no Mundial (como jogadores)", disse Menotti à Radio con vos.

A Argentina derrotou na terça-feira a Croácia nas semifinais da Copa do Catar e no domingo decide o título com o vencedor do duelo entre França e Marrocos.

