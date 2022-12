Rabiot desfalca França contra o Marrocos, que entra com Mazraoui e Aguerd

O meia Adrien Rabiot desfalca a França nesta quarta-feira nas semifinais da Copa do Mundo contra o Marrocos, que tem à disposição Nayef Aguerd para sua linha de três e Noussair Mazraoui na lateral-esquerda.

Rabiot, do Paris Saint-Germain, não foi relacionado devido a uma lesão e será substituído por Youssouf Fofana, que fará dupla no meio-campo com Aurelien Tchouaméni.

Além disso, os 'Bleus' terão outra novidade no time titular em relação ao que foi a campo contra a Inglaterra nas quartas: o zagueiro Ibrahima Konaté substitui Dayot Upamecano.

O ataque é o mesmo que derrotou os ingleses: Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Olivier Giroud.

Por sua vez, o Marrocos optou por um sistema 3-4-3. Mazraoui entra no lugar de Yahya Attiat-Allah, que esteve em campo na vitória sobre Portugal nas quartas (1 a 0). Mas o jogador do Bayern de Munique, lesionado no jogo anterior, ocupa a lateral-esquerda.

A defesa marroquina, a menos vazada do Mundial, com apenas um gol sofrido, tem outra novidade: Aguerd está ao lado do capitão Romain Saiss e de Jawad El Yamiq.

Com essa disposição tática, o volante Selim Amallah foi sacado e fica no banco.

O vencedor do jogo no estádio Al-Bayt enfrenta a Argentina de Lionel Messi no domingo. A 'Albiceleste' derrotou a Croácia por 3 a 0 na outra semifinal.

Escalações confirmadas:

França: Hugo Lloris (cap.) - Jules Koundé, Raphael Varane, Ibrahima Konaté, Theo Hernández - Aurelien Tchouaméni, Youssouf Fofana - Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé - Olivier Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos: Yassine Bounou - Jawad El-Yamiq, Nayef Aguerd, Romain Saïss (cap)- Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Noussair Mazraoui - Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal. Técnico: Walid Regragui.

Árbitro: César Ramos (MEX).

raa/dr/cb

