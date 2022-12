Pauta de infográficos

* Peru-política-manifestações-corrupção-justiça-governo:

1/ Mapa de Lima com a localização do Congresso, do palácio presidencial e da Divisão Nacional de Operações Especiais, onde está detido o ex-presidente Pedro Castillo. (135 x 63 mm) - Reenvio disponível

2/ Mandatos presidenciais no Peru desde o fim do regime militar em 1980. (90 x 120 mm) - Reenvio disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 14 de dezembro às 5h (Bras.). (135 x 160 mm) - Atualização disponível

2/ Localização dos combates que deixaram vítimas desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. (135 x 122 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Ucrânia com localização e número de vítimas civis da guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo dados da ONG Acled. (135 x 123 mm) - Atualização disponível

* Somália-ataque-confrontos-política: mapa da Somália com localização da capital, Mogadíscio. (45 x 52 mm) - Disponível

* Somália-ajuda-alimento-fome-ONU: mapas com as fases de insegurança alimentar na Somália, onde se estima que cerca de 8,3 milhões de pessoas enfrentarão uma crise ou a insegurança alimentar. (135 x 88 mm) - Disponível

* GB-China-diplomacia-manifestação-polícia-política: mapa do Reino Unido localizando Manchester e o consulado chinês onde ocorreu o incidente no dia 16 de outubro de 2022. (90 x 70 mm) - Reenvio disponível

* GB-França-canal-incidente: mapa e imagem de satélite do Canal da Mancha, que separa França e Reino Unido, onde vários migrantes morreram e dezenas foram resgatados após o naufrágio de uma embarcação.(135 x 55 mm) - Disponível

*UE-tráfico-seres-humanos: número de vítimas, traficantes condenados e suspeitos envolvidos no tráfico de seres humanos nos países da União Europeia em 2020, por milhão de habitantes, segundo informe Eurostat. (135 x 101 mm) - Disponível

* BCE-ZonaEuro-economia-taxas-inflação: evolução das principais taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE) desde 1999. (90 x 69 mm) - Atualização disponível

* GB-inflação-economia-política-governo-indicador-preços: a inflação no Reino Unido desde 1989, evolução interanual em porcentagem. (92 x 81 mm) - Disponível

* Violência-imprensa:

1/ Divisão geográfica (segundo definição da ONG RSF) dos países ou territórios onde foram assassinados os jornalistas e colaboradores da imprensa durante o exercício de sua profissão, entre 1º de janeiro e 1º de dezembro de 2022, segundo o relatório RSF. (135 x 147 mm) - Disponível

2/ Evolução do número de jornalistas e colaboradores de mídia presos por sua profissão, no dia 1º de dezembro de cada ano, entre 2018 e 2022, segundo o Repórteres Sem Fronteiras (RSF). (89 x 71 mm) - Disponível

* EUA-energia-ciência-meio-ambiente-fusão-clima-nuclear: funcionamento da fusão nuclear e do experimento de fusão por confinamento inercial, que pesquisadores americanos anunciaron como um "grande avanço científico". (180 x 96 mm) - Disponível

* Fbl-WC-2022-Catar:

1/ Classificação dos artilheiros na Copa do Mundo Catar-2022, em 14 de dezembro às 4h30 (Bras.). (45 x 72 mm) - Atualização disponível

2/ Recordes de Lionel Messi na Copa do Mundo. (135 x 159 mm) - Disponível

