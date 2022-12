PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia derruba vários drones da Rússia durante ataque a Kiev

DOHA:

Acompanhamento da semifinal França-Marrocos

KIEV:

Ucrânia anuncia que derrubou drones em nova onda de ataques contra Kiev

O governo da Ucrânia afirmou nesta quarta-feira (14) que derrubou uma série de drones utilizados durante a madrugada pela Rússia em novos ataques contra as infraestruturas de energia de Kiev.

LIMA:

Castillo seguirá preso em meio a repressão a protestos no Peru

O ex-presidente peruano Pedro Castillo, acusado de "rebelião" e "conspiração", permanecerá preso em uma base policial, depois que um tribunal de apelações declarou seu pedido de liberdade improcedente na terça-feira, enquanto prosseguem os protestos que já deixaram sete mortos e 200 feridos no país.

WASHINGTON:

Pequim rejeita acusações dos EUA sobre influência russa e chinesa na África

Os Estados Unidos alertaram que a China e a Rússia estavam desestabilizando a África com suas crescentes incursões, no início de uma cúpula em Washington com líderes africanos na terça-feira, uma alegação que Pequim rejeitou na quarta-feira.

LONDRES:

Quatro mortos e 43 resgatados após naufrágio de embarcação de migrantes no Canal da Mancha

Ao menos quatro pessoas morreram e 43 foram resgatadas em uma operação nesta quarta-feira (14) no Canal da Mancha, entre França e Reino Unido, após o naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes sem documentos.

ATENAS:

Eurodeputada grega se defende das acusações de corrupção

Envolvida em um grande escândalo de corrupção relacionado com o Catar, a eurodeputada grega Eva Kaili defendeu, nesta quarta-feira (14), sua inocência à espera de uma resolução judicial e disse desconhecer a existência das vultosas quantias de dinheiro encontradas em sua residência.

BRUXELAS:

UE busca aproximação com Sudeste Asiático

Os líderes da União Europeia (UE) realizarão, nesta quarta-feira (14), com seus homólogos do Sudeste Asiático, uma primeira cúpula conjunta, com o objetivo de fortalecer os laços perante a guerra na Ucrânia e os desafios levantados pela China.

PEQUIM:

China diz que é impossível rastrear contágios de covid após flexibilização das medidas

Os casos de coronavírus dispararam na China, mas a verdadeira dimensão das infecções é "impossível" de rastrear atualmente, admitiram as autoridades de saúde do país, que alertaram para uma rápida propagação da doença após o fim da política de tolerância zero contra a covid.

PEQUIM:

Ter covid e contar: o fim de um tabu na China

A China finalmente aprende a viver com o coronavirus e, nas redes sociais, não se tem mais vergonha de dizer que tem covid-19. Antes, era um tema tabu.

NOVA DÉLHI:

Medo persiste 10 anos após estupro coletivo e assassinato brutal em Nova Délhi

O brutal estupro coletivo e assassinato de uma jovem em um ônibus em Nova Délhi chocou o mundo há 10 anos e destacou os elevados índices de violência sexual na Índia.

TÓQUIO:

Japão revisará radicalmente política de defesa para enfrentar aumento de ameaças

O Japão deve anunciar esta semana a maior revisão de sua política de defesa em décadas, com aumento de gastos, a reorganização do comando militar e a compra de novos mísseis para enfrentar as crescentes ameaças.

CIDADE DE HO CHI MINH:

Trabalhadores têxteis no Vietnã: vítimas da desaceleração da economia mundial

Depois de 10 anos fabricando sapatos para marcas internacionais como Timberland, ou K-Swiss, Phan Thi Nhieu foi demitida, assim como dezenas de milhares de outros trabalhadores vietnamitas vítimas da desaceleração do consumo mundial.

PARIS:

RSF denuncia número recorde de jornalistas detidos

O número de jornalistas detidos no mundo registrou um novo recorde em 2022, com 533, afirma o relatório anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) divulgado nesta quarta-feira (14).

PARIS:

Estudo mostra que cobras fêmeas têm clitóris, essencial para sua reprodução

Um estudo científico divulgou nesta quarta-feira (14) que as cobras fêmeas possuem clitóris, como muitas outras espécies animais. A pesquisa destacou que esse órgão minúsculo desempenha um papel essencial para melhorar as chances de reprodução das serpentes.

