Operação de resgate de pequena embarcação no Canal da Mancha

Uma operação de resgate estava em curso nesta quarta-feira no Canal da Mancha, entre a França e o Reino Unido, em busca de uma "pequena embarcação" como as que são utilizadas pelos migrantes sem documentos, informou a Guarda Costeira britânica.

As autoridades britânicas "coordenam atualmente uma operação de busca e resgate após um incidente que envolve uma pequena embarcação nas costas de Kent", sudeste da Inglaterra, afirma um comunicado.

Navios e equipes de emergência de várias cidades da região foram mobilizados, assim como dois helicópteros britânicos e um francês.

As autoridades do norte da França também informaram que uma patrulha da Marinha foi enviado como reforço.

"Um barco de pesca que estava na área também participa no resgate", acrescentou a Guarda Costeira britânica.

O serviço de ambulâncias da região informou que recebeu um alerta da Guarda Costeira às 3h40 (0h40 de Brasília).

O termo "pequena embarcação" é utilizado como referência aos botes com migrantes que tentam cruzar o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido.

Desde o início do ano, quase 45.000 migrantes tentaram fazer a travessia perigosa, contra 30.000 do ano passado.

Um naufrágio matou 27 migrantes que atravessavam o Canal da Mancha no ano passado.

Na madrugada de 24 de novembro de 2021, 27 migrantes com idades entre 7 e 46 anos - 16 curdos do Iraque, um curdo do Irã, quatro afegãos, três etíopes, um somali, um egípcio e um vietnamita - morreram no naufrágio de um bote inflável na costa francesa quando tentavam chegar à Inglaterra.

O jornal francês Le Monde afirmou que os migrantes fizeram 15 ligações para as autoridades francesas em busca de ajuda, mas sem sucesso.

Ao menos 205 migrantes morreram ou desapareceram ao atravessar o Canal da Mancha desde 2014, de acordo com o Projeto Migrantes Desaparecidos da ONU.

