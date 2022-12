Migrantes se aglomeram na fronteira EUA-México dias antes do fim do Título 42

Centenas de migrantes de várias nacionalidades aguardam a vez na fronteira entre o México e os Estados Unidos para pedir asilo às autoridades americanas, dias antes de expirar o Título 42, uma medida de Washington que permite a expulsão imediata de viajantes irregulares que entram em seu território.

Cerca de mil migrantes esperavam nesta quarta-feira (14) às margens do Rio Grande, perto da cidade mexicana de Ciudad Juárez, para se entregar às autoridades americanas e pedir asilo nos EUA. Esses viajantes vêm majoritariamente da Nicarágua, mas também há pessoas de Colômbia, Equador, Cuba, Peru e Venezuela.

Desde domingo, são vistas filas de pessoas esperando uma oportunidade. Os agentes da patrulha de fronteira americana os recebem em grupos, embora não esteja claro se, uma vez recebidos, eles são imediatamente expulsos sob o Título 42.

Os migrantes esperam sua vez expostos às temperaturas congelantes da região. Ouros viajantes irregulares, que também aguardam pelo fim do título 42, trazem comida e água em troca de uma gorjeta.

"Estamos vendo centenas de pessoas com muito frio, sem comida, tentando se aquecer um pouco. Não deveria ser assim. É a decomposição da política de imigração dos Estados Unidos e do México", criticou Fernando García, do ONG Border Network for Human Rights (BNHR).

Em meados de novembro, um juiz dos EUA decidiu que o Título 42, uma medida instituída pelo governo de Donald Trump para expulsar automaticamente migrantes em meio à pandemia de coronavírus, foi usado de maneira "arbitrária e caprichosa" para bloquear pedidos de asilo.

A pedido do Departamento de Segurança Interna (DHS), o mesmo juiz concedeu posteriormente ao governo de Joe Biden cinco semanas para se preparar para uma temida avalanche de migrantes, latino-americanos em sua grande maioria.

A decisão entrará em vigor à meia-noite do dia 21 de dezembro.

