Inflação no Reino Unido desacelera a 10,7% em novembro

A inflação no Reino Unido registrou uma desaceleração a 10,7% em novembro, contra 11,1% em outubro, mas prossegue em níveis historicamente elevados, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

A queda nos preços dos transportes e combustíveis foi o principal fator na desaceleração da inflação em novembro, mas o efeito foi parcialmente ofuscado pelo aumento dos preços nos restaurantes, cafés e bares, explicou o ONE no seu relatório mensal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ved/er/mas/zm

Tags