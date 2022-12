Imprensa croata aplaude seus "heróis" da seleção apesar da derrota nas semifinais

Os jornais croatas lamentaram nesta quarta-feira a vitória da Argentina sobre sua seleção na semifinal da Copa do Mundo do Catar, mas aplaudiram seus jogadores antes de voltarem a campo no sábado para lutar pelo terceiro lugar.

"Vocês são heróis", dizia a primeira página do jornal Slobodna Dalmacija no dia seguinte à partida que acabou com as esperanças croatas de repetir (ou melhorar) o desempenho de 2018, quando a Croácia chegou à final e perdeu para a França no Mundial da Rússia.

"Mantenham a cabeça erguida e lutem pelo bronze", dizia a capa do jornal Jutarnji list, acompanhada por uma foto do zagueiro Dejan Lovren abraçando o capitão da seleção croata, Luka Modric. Aos 37 anos, o meia do Real Madrid anunciou que este será seu último Mundial, sem especificar se encerraria a carreira na seleção.

"Assim como em 1998, é uma grande geração que merece uma medalha", acrescenta o jornal.

Naquele ano, a Croácia conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo da França. Um sucesso para este pequeno país dos Balcâs, independente desde 1991 e participando de torneios internacionais desde a Eurocopa de 1996.

No sábado, a Croácia enfrentará o perdedor da segunda semifinal, que vai colocar frente a frente franceses e marroquinos.

"Já foi incrível se classificar para a Copa do Mundo no Catar, passar da fase de grupos, e esta semifinal é uma verdadeira vitória para um país com menos de 4 milhões de habitantes, também pela segunda vez consecutiva", observou o Jutarnji list.

"Fomos parados pela Argentina, que foi muito melhor ontem, apesar da 'ajuda' do árbitro no primeiro gol", acrescentou.

Muitos especialistas e torcedores ficaram irritados com o pênalti marcado para a 'Albiceleste' em um lance em que o goleiro croata Dominik Livakovic se chocou com o atacante argentino Julián Álvarez. Convertido por Lionel Messi, este pênalti permitiu aos argentinos abrir o placar aos 34 minutos.

"Nosso conto de fadas no Catar ainda não acabou, a batalha pelo terceiro lugar não é um prêmio de consolação, mas um verdadeiro desafio. Eles conseguem!", declarou o jornal Vecernji List, encorajando seus jogadores.

