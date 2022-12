"Hoje foi um degrau importante, mas ainda falta o último", diz Deschamps

O técnico francês, Didier Deschamps, comemorou a classificação da França à final da Copa do Mundo do Catar, após a vitória sobre o Marrocos nesta quarta-feira mas alertou que ainda falta um obstáculo: a Argentina de Lionel Messi.

"Há uma emoção, um orgulho. Obviamente hoje foi um degrau importante. Mas ainda falta o último. Estamos juntos há um mês, nunca é fácil mas aí está [a possibilidade de conquistar o título]", disse o treinador à televisão TFI depois de vencer a seleção marroquina por 2 a 0 nas semifinais, nesta quarta-feira, no estádio Al Bayt, em Al Khor, ao norte de Doha.

Deschamps, de 54 anos, destacou o desempenho de sua seleção, que diante da Argentina tem a chance de conquistar sua segunda Copa do Mundo consecutiva, após a da Rússia, em 2018.

"Até aqui tem sido uma felicidade e os meus jogadores foram recompensados, assim como todo o grupo", destacou.

Depois de se classificar para sua quarta final de Copa do Mundo (1998, 2006, 2018 e 2022), a França vai protagonizar uma eletrizante e inédita final contra a Argentina no domingo, no estádio Lusail, valendo o tricampeonato mundial.

Assim como a França (1998 e 2018), a Argentina também é bicampeã: conquistou a Copa em 1978 e 1986.

