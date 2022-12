Grupo de Puebla adia para março evento de apoio a Kirchner

O Grupo de Puebla adiou, nesta quarta-feira (14), para março de 2023, o encontro em Buenos Aires, com presença de ex-presidentes latino-americanos, em apoio à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, condenada por corrupção.

"O encontro do Grupo de Puebla 'Vontade popular e democracia. Do partido militar ao partido judicial, as ameaças à democracia', cuja realização estava prevista para 19 de dezembro, será adiado para março", indicou a organização em um breve comunicado, sem detalhar as causas do adiamento.

Em princípio, o encontro deveria ter acontecido em 12 de dezembro, mas a vice-presidente argentina testou positivo para a covid-19 poucos dias antes, o que fez com que o evento fosse remarcado para a segunda-feira, dia 19.

Embora não tenham sido detalhadas as causas desse novo adiamento, as mobilizações programadas de forma paralela ao evento poderiam coincidir com as eventuais comemorações se a Argentina vencer a Copa do Mundo no Catar, cuja final será disputada no domingo contra a França.

No encontro do Grupo de Puebla, um fórum de dirigentes latino-americanos de esquerda, estava prevista a participação dos ex-presidentes Rafael Correa (Equador), José Mujica (Uruguai) e Evo Morales (Bolívia).

Na semana passada, Cristina, de 69 anos, foi condenada a seis anos de prisão e inabilitação perpétua para exercer cargo público ao ser considerada culpada de fraudar licitações de obras públicas durante seus dois mandatos presidenciais (2007-2015).

Com foro privilegiado até o fim de seu mandato, em dezembro de 2023, que a impede de ser mandada para a prisão, Kirchner afirma que é vítima de perseguição político-judicial e disse que não será candidata a nenhum cargo nas eleições argentinas do ano que vem.

