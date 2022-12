Griezmann avisa que jogar contra Messi será "diferente"

O atacante Antoine Griezmann, escolhido o melhor jogador da partida na vitória da França sobre o Marrocos por 2 a 0 nesta quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Mundo, afirmou que os 'Bleus' mantêm "os pés no chão" e já pensam na Argentina de Lionel Messi, a quem conhece muito bem por ter sido seu companheiro no Barcelona.

"Uma equipe com Leo (Messi) é diferente. Sabemos como eles jogam, é uma equipe muito difícil e em plena forma. Tem o Leo, mas também uma equipe por trás, um grupo que está muito bem e, além disso, tem a torcida ao seu lado. A partir de amanhã, vamos pensar como agredi-los, como nos defender e preparar esta final" afirmou Griezmann depois da partida contra o Marrocos.

O jogador do Atlético de Madrid lembrou que se emocionou há quatro anos, depois da semifinal contra a Bélgica no Mundial da Rússia (vitória francesa por 1 a 0), mas ressaltou que agora mantém a calma à espera da final.

"Há quatro anos, depois da Bélgica, eu chorava, mas aqui estou mais concentrado no domingo. Ao invés de comemorar a final, temos os pés no chão. Estamos focados para nos recuperarmos bem e preparar o jogo de domingo", afirmou.

"Os marroquinos me impressionaram, trabalharam muito bem tática, defensiva e ofensivamente. Depois do intervalo, criaram muitos problemas para nós", admitiu.

"Fazer o gol cedo (com cinco minutos) abriu o jogo para nós e o segundo gol (aos 34 do segundo tempo) nos deu segurança. Todos os jogos são complicados, são decididos do nada, em uma ação, em um chute... Temos que aprender com isso para o domingo", advertiu Griezmann.

