França está "muito satisfeita" já pensa na Argentina de Messi, diz Lloris

A França está muito satisfeita por ter chegado a sua segunda final de Copa do Mundo consecutiva e já pensa na adversária pelo título, a Argentina de Lionel Messi, disse o capitão dos 'Bleus', o goleiro Hugo Lloris.

"Estamos muito satisfeitos com o trabalho que fizemos. Temos a oportunidade de fazer com que a seleção francesa entre para a história do futebol com uma segunda final em quatro anos", disse Lloris ao canal beIN Sports, após a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos nas semifinais do Mundial.

"Embora nem tudo tenha sido perfeito, fomos fortes nos momentos importantes e soubemos sofrer em alguns momentos. Agora temos que aproveitar para começar a nos recuperar amanhã. Temos que colocar todos os recursos ao nosso lado, para estar bem no domingo", acrescentou

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campeã do mundo em 2018, a França pode se tornar a primeira seleção a ganhar dois títulos mundiais consecutivos desde o Brasil de Pelé e Garrincha (1958 e 1962.

No domingo, no estádio Lusail, a seleção francesa faz contra a Argentina de Messi, que venceu a Croácia na terça-feira, a primeira final de Copa do Mundo entre os dois países.

"É uma grande final, tem tudo para ser uma grande final. A Argentina é uma grande equipe, demonstrou ao longo do torneio que é competitiva e ainda por cima tem este jogador (Messi), que fez história no nosso esporte", disse o goleiro.

"Mas acho que do nosso lado também temos recursos para responder. Teremos que virar esta final para o nosso lado", acrescentou.

raa/dr/cb

Tags