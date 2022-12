Eurodeputada grega se defende das acusações de corrupção, mas continuará detida

A eurodeputada grega Eva Kaili, envolvida em um grande escândalo de corrupção envolvendo o Catar, alegou inocência nesta quarta-feira (14), mas permanecerá presa até uma audiência em 22 de dezembro.

Kaili, de 44 anos, que atuava como vice-presidente do Parlamento Europeu, foi presa junto com várias outras pessoas no fim de semana após investigações da Promotoria belga sobre um caso de suborno para influenciar a escolha de cargos no Legislativo.

A eurodeputada social-democrata é acusada de receber subornos do Catar para defender os interesses do emirado no Parlamento Europeu.

O Catar negou veementemente as acusações, mas uma fonte judicial na Bélgica confirmou à AFP que era este país que estava no centro da investigação belga.

Como resultado do escândalo, o plenário do Parlamento Europeu demitiu Kaili do cargo de vice-presidente do Legislativo, em uma votação que teve 625 votos a favor, apenas um contra e duas abstenções.

Ela também foi expulsa do Partido Socialista Grego (Pasok-Kinal) e afastada do bloco dos sociais-democratas no Parlamento Europeu.

Entre os presos pelo escândalo estão o parceiro de Kaili, Francesco Giorgi, e o ex-deputado italiano Pier Antonio Panzeri.

Giorgi e Panzeri compareceram nesta quarta-feira perante a Câmara do Conselho de Bruxelas, que deveria decidir se continuam detidos.

O advogado Pierre Monville disse à AFP que a Câmara do Conselho determinou que Giorgi permaneça preso por um mês.

Segundo o advogado de Kaili na Bélgica, André Risopoulos, a deputada não pôde comparecer ao tribunal devido a uma greve na prisão onde está detida.

Enquanto isso, em Atenas, seu advogado, Michalis Dimitrakopoulos, garantiu que Kaili é inocente.

A eurodeputada "não tem qualquer relação com o dinheiro encontrado em sua casa (...), não tinha conhecimento da existência desse dinheiro".

Na casa de Kaili, os investigadores encontraram malas com cerca de 150 mil euros em dinheiro.

O advogado garantiu que falou várias vezes por telefone com a deputada detida e afirmou que "só o companheiro dela", com quem ela vivia, pode dar "respostas sobre a existência desse dinheiro".

O pai de Kaili foi localizado com uma mala com 750 mil euros em dinheiro. Também foram encontrados 600 mil euros na casa de Pier-Antonio Panzeri, ex-deputado socialista italiano que dirige uma ONG em Bruxelas.

Na Grécia, a liderança do partido Pasok-Kinal também está pressionando para que Kaili renuncie ao cargo de eurodeputada, segundo fontes políticas.

O escândalo é de tal magnitude que a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, garantiu na terça-feira que se trata de um "ataque" à democracia europeia.

O caso também tem forte repercussão na Grécia, país assolado por casos de corrupção.

Muitos gregos expressaram seu constrangimento ao ver esta ex-apresentadora de televisão envolvida na polêmica.

A Autoridade Grega de Combate à Lavagem de Dinheiro congelou os ativos financeiros de Kaili e de seus familiares.

A imprensa grega também destacou as relações entre Kaili e o conhecido magnata greco-russo Ivan Savvidis, dono, entre outros, do clube de futebol PAOK, de Tessalônica, e ex-deputado da Duma, Câmara baixa russa.

Kaili, que fez fama como apresentadora de TV, ocupou uma cadeira no Parlamento grego entre 2007 e 2012 e alcançou uma cadeira no Parlamento Europeu em 2014. Ela havia se tornado vice-presidente desta Casa há 11 meses.

