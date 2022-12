Eurodeputada grega continuará detida e sua audiência é adiada para 22/12

A audiência judicial da eurodeputada socialdemocrata grega Eva Kaili, detida no âmbito de um escândalo que envolveria o Catar, foi adiada para 22 de dezembro - disse seu advogado, André Risopoulos, à AFP nesta quarta-feira (14), acrescentando que, até lá, sua cliente permanecerá detida.

Kaili, de 44 anos, que atuava como vice-presidente do Parlamento Europeu, foi presa no fim de semana junto com várias outras pessoas, em meio a investigações da Promotoria belga sobre um caso de suborno para influenciar posições do Legislativo.

A deputada deveria comparecer hoje a um tribunal de Bruxelas, encarregado de decidir sobre se continuaria presa. De acordo com seu advogado, Kaili não pôde se apresentar devido a uma greve na prisão onde está detida.

A pedido da defesa, decidiu-se pelo adiamento da audiência para 22 de dezembro, acrescentou.

As outras três pessoas detidas neste caso, desde domingo, compareceram à Câmara do Conselho de Bruxelas, que deve decidir sobre a continuidade da detenção.

Na terça-feira, a plenária do Parlamento Europeu destituiu Kaili do cargo de vice-presidente do Legislativo. Ela também foi expulsa do Partido Socialista Grego (Pasok-Kinal) e removida da bancada socialdemocrata no Parlamento Europeu.

Além disso, teve seus ativos congelados pela autoridade grega de combate à lavagem de dinheiro.

