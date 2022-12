EUA lança unidade de força espacial na Coreia do Sul

As Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram, nesta quarta-feira (14) na Coreia do Sul, uma unidade de sua força espacial para ajudar a detectar o lançamento de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

A nova unidade fornecerá "detecção e alerta de lançamento de mísseis balísticos quase em tempo real", segundo um comunicado das forças americanas no país asiático.

"Apenas 48 milhas (77 km) ao nosso norte há uma ameaça existencial, uma ameaça que devemos nos preparar para conter, nos defender e - caso seja necessário - derrotar", afirmou o tenente coronel Joshua McCullion, que vai liderar a nova unidade da força espacial.

Pyongyang conduziu uma onda recorde de testes de armas este ano, incluindo o lançamento de seu mais recente míssil balístico intercontinental em novembro.

Os Estados Unidos têm cerca de 28.500 soldados na Coreia do Sul para ajudar a proteger o país de seu vizinho do norte.

Os dois países da península coreana estão tecnicamente em guerra desde que a Guerra da Coreia de 1950-53 terminou com um armistício, não com um acordo de paz.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou a criação da força espacial em 2018, dizendo que o Pentágono precisava lidar com as vulnerabilidades no espaço e afirmar o domínio de seu país em órbita.

As Forças Armadas dos EUA ativaram em novembro um componente de comando da força espacial em seu Comando Indo-Pacífico no Havaí.

A força aérea sul-coreana lançou seu próprio esquadrão espacial este mês e busca fortalecer sua cooperação espacial com os Estados Unidos.

Pyongyang, que enfrenta uma proibição da ONU para testes de mísseis balísticos, diz que seus testes de armas são uma resposta legítima a Washington, que busca aumentar a proteção a seus aliados Seul e Tóquio.

