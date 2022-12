"Estávamos certos da vitória", lamenta goleiro do Marrocos

O goleiro do Marrocos Yassine Bounou disse que a semifinal da Copa do Mundo perdida para a França (2 a 0) nesta quarta-feira foi um "jogo difícil" e que seus companheiros "estavam certos da vitória", mas agora prometem brigar pelo terceiro lugar do torneio contra a Croácia.

"O jogo não foi fácil. Sonhávamos em ir à final e estávamos certos da vitória, mas não funcionou", lamentou o goleiro do Sevilla. "Os rapazes jogaram uma grande partida, fizeram um esforço enorme e criaram chances".

"O primeiro gol complicou nosso jogo, mas a seleção mostrou que tem personalidade e criou chances depois de sair atrás", analisou Bounou.

"Depois veio o segundo gol com um pouco de sorte. De qualquer forma, fizemos um grande jogo", acrescentou.

O goleiro marroquino elogiou também os jogadores que entraram no lugar de seus companheiros lesionados Romain Saiss, que foi substituído no primeiro tempo, e Nayef Aguerd, que chegou a ser anunciado na escalação oficial, mas não entrou em campo.

"Os que entraram, seja Jawad (el Yamiq) ou Achraf (Dari), fizeram uma grande partida e mantiveram o nível. Não notei a ausência de Saiss, nem de Aguerd".

Apesar de o sonho do título mundial ter chegado ao fim para o Marrocos, Bounou considera que sua equipe "mostrou verdadeiramente que é capaz de competir contra as grandes seleções".

Os 'Leões do Atlas' vão enfrentar a Croácia no próximo sábado (17) pelo terceiro lugar do Mundial do Catar e Bounou prometeu lutar pela vitória: "Ainda nos resta um jogo, que precisamos encarar com a mesma seriedade que mostramos nos outros".

