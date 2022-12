Esposa do presidente espanhol, vítima de mentiras já usadas em outros países

Begoña Gómez, esposa do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, é alvo regular nas redes sociais de perguntas sobre seu sexo biológico, narrativa já utilizada contra primeiras-damas de outros países e que busca desgastar lideranças políticas, explicaram especialistas à AFP.

Gómez, formada em Marketing e especialista em arrecadação de fundos para ONGs, não desfruta da mesma projeção pública que as companheiras de outros presidentes, já que na Espanha não existe um posto formal de primeira-dama. No entanto, desde que seu marido foi nomeado presidente do governo, em junho de 2018, Gómez tem sido alvo de acusações infundadas.

O serviço de verificação digital da AFP provou a falsidade de algumas delas, como a de que ela teria sido destituída do cargo de professora da Universidade Complutense de Madri e as montagens que tentavam demonstrar sua suposta transexualidade.

Essa teoria foi retomada no final de novembro por uma comentarista da Distrito TV, acusada pela Justiça de propagar desinformação. Durante uma intervenção no programa Los Intocables, que viralizou nas redes sociais, Pilar Baselga alimentou esta narrativa ao chamar a esposa do chefe do Executivo de "Begoño". A apresentadora também a acusou de estar ligada ao narcotráfico no Marrocos.

Dias depois, Baselga pediu desculpas às pessoas "que poderiam ter se sentido ofendidas" por suas declarações, mas sem retirar as acusações contra Begoña Gómez.

Segundo os especialistas consultados, esse tipo de narrativa, de que também foram vítimas Brigitte Macron, esposa do presidente francês Emmanuel Macron, e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama, pega como alvo o entorno dos líderes em uma tentativa de desprestigiá-los.

Esses ataques "por terra, mar e Twitter" podem causar mais danos ao político do ponto de vista emocional, disse Carles Pont, professor de Comunicação da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona (UPF).

Carmela Ríos, professora de Jornalismo e Redes Sociais da Universidade Loyola de Sevilha, descreveu esta lista de 'fake news' sobre Gómez como "outro derivado do discurso de ódio". Através das montagens, o objetivo é alterar a percepção que as pessoas têm de alguém a ponto de rejeitá-lo, disse.

Em sua opinião, a desinformação é dirigida contra Gómez porque o presidente do governo espanhol se revelou um alvo "menos vulnerável", já que tem muitos defensores.

Para Iago Moreno, sociólogo e analista de mídia, a fabricação de "um boato sobre a intimidade do presidente com viés machista, reciclando uma difamação que já foi feita contra outras primeiras-damas, casa muito bem com a construção das teorias da conspiração".

"Assim como as mulheres foram submetidas à violência na esfera pública por serem mulheres, agora que a esfera pública é digitalizada, os ataques machistas também migraram", apontou.

Ricard Castellet, coordenador de Mestrado em Marketing Digital e Redes Sociais de La Salle, disse à AFP que a semelhança dos ataques mostra que os desinformadores "não são capazes de desenvolver sua própria estratégia para cada país com um mínimo de lógica".

"O discurso sexista, machista e a difamação são táticas-chave da extrema direita, que estão sendo implementadas de país para país como se fosse um efeito dominó", disse Castellet.

Os temas sexuais e os relacionados com as drogas "geram interesse social", uma vez que apelam "à essência mais primitiva do ser humano". "Se um tema mórbido de sexualidade é divulgado, o clique é mais fácil e garantido", afirmou.

Ele também apontou que a proliferação dessas narrativas geralmente ocorre em contextos de incerteza, para responder às dúvidas da sociedade, mesmo que sejam completamente implausíveis.

