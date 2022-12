ELN anuncia 'paralisação armada' em região da Colômbia em meio a negociações de paz

A guerrilha do ELN, em negociações de paz com o governo de Gustavo Petro, anunciou uma "paralisação armada indefinida" em uma área pobre do noroeste da Colômbia, apesar de seu compromisso de aliviar a violência nessa região.

Em um comunicado público divulgado nesta quarta-feira (14), a frente de guerra ocidental dessa organização proibiu a circulação e atividade ao longo dos rios San Juan, Sipí, Cajón e Calima, no departamento de Chocó, de maioria negra.

"A paralisação começa em 15 de dezembro de 2022 a partir das 18h", alertou o Exército de Libertação Nacional (ELN), reconhecido como o último grupo guerrilheiro na Colômbia após a desmobilização das Farc, convertidas em partido político após o pacto de paz de 2016.

Os rebeldes justificaram a ação armada citando o assassinato na segunda-feira do "jovem Santiago Cáceres" por "paramilitares" em "conluio" com as forças públicas.

Depois de questionar a suposta inação das tropas contra as facções de extrema direita, o ELN pediu à população civil que "acate" a greve armada para evitar "inconvenientes". "Nossas unidades estarão em emboscada no rio prestando segurança e mantendo o controle", enfatizou.

O anúncio caiu mal para o governo de Petro, que no início desta semana havia concluído "com sucesso" o primeiro ciclo de negociações de paz com a guerrilha em Caracas.

"O ELN deve agir com coerência, porque se estamos num cenário de paz, deveria ponderar e avaliar que este tipo de comunicação não beneficia em nada" a sua "credibilidade", disse o comissário presidencial para a paz, Danilo Rueda, à imprensa.

Rueda acrescentou que está em contato com o grupo para obter uma resposta sobre o assunto.

Ao final da rodada de diálogos em Caracas, o governo e o ELN anunciaram "ações humanitárias" para mitigar a violência justamente na área onde os rebeldes agora pretendem paralisar a atividade sob ameaça.

As partes retomaram em novembro o processo de paz que havia sido suspenso no governo anterior de Petro. A negociação avança sem cessar-fogo e com Cuba, Noruega e Venezuela como avalistas.

O México também pretende apoiar as conversas, que em princípio serão reativadas no próximo ano em território mexicano.

Armado desde 1964, o ELN conta com uma força de cerca de 2.500 combatentes e uma ampla rede de colaboradores, segundo estimativas independentes. Embora tenha um comando central, suas frentes são autônomas no campo militar.

