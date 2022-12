DJ do programa de Ellen DeGeneres é encontrado morto em Los Angeles

Stephen "tWitch" Boss, DJ do programa de TV de Ellen DeGeneres, morreu, aos 40 anos, confirmou sua mulher. O caso está sendo tratado como aparente suicídio pela imprensa americana

O portal de notícias de entretenimento TMZ informou que o DJ e dançarino foi encontrado em um hotel em Los Angeles, Califórnia, com o que parece ser um ferimento de bala auto-infligido.

O site relatou que Allison Holker, mulher do artista, procurou a polícia nesta terça-feira (13) porque estava preocupada com o marido, que havia saído de casa sem o carro, algo incomum. O corpo do DJ foi encontrado pouco depois.

"É com grande dor que devo compartilhar que meu marido nos deixou", diz Allison, 34 anos, em comunicado citado pela imprensa americana. "Stephen iluminava todos os cômodos em que entrava. Valorizava a família, os amigos e a comunidade acima de tudo, e guiar com amor era importante para ele. Ele era o pilar da nossa família, o melhor marido e pai e uma inspiração para seus seguidores".

Um porta-voz da polícia de Los Angeles disse que o departamento respondeu a uma chamada de emergência na manhã desta terça-feira sobre um homem morto. O departamento legista local informou que irá submeter a autópsia o corpo de Stephen Boss, encontrado ontem em um "hotel/motel".

Boss foi presença constante no programa de variedades "The Ellen DeGeneres Show" de 2014 até o seu episódio final, neste ano. Também apareceu no programa de dança "So You Think You Can Dance" e nos filmes "Step Up" e "Magic Mike XXL". Ao lado da mulher, era um dos apresentadores do programa "Disney's Fairy Tale Weddings", do Disney+.

Boss e Allison se casaram em 2013 e têm três filhos. A publicação mais recente nas contas do Instagram dos dois é um videoclipe do casal dançando, com uma árvore de Natal ao fundo.

"Dizer que ele deixou um legado seria um eufemismo, e seu impacto positivo continuará", acrescenta Allison em seu comunicado. "Tenho certeza de que não passará um dia sem que honremos a sua memória."

Ellen DeGeneres expressou condolências em suas redes sociais. "Estou com o coração partido", publicou no Twitter e no Instagram, juntamente com uma foto abraçando Boss.

"tWitch era puro amor e luz. Ele era minha família e eu o amava com todo o meu coração. Vou sentir saudades", completou a apresentadora.

