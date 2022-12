Diretor da OMS conta que seu tio foi 'assassinado' em região etíope de Tigré

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, compartilhou nesta quarta-feira (14) que seu tio foi "assassinado" pelas tropas eritreias na região etíope de Tigré, devastada há dois anos por um conflito sangrento.

Tedros deu uma coletiva de imprensa com a associação de correspondentes das Nações Unidas nesta quarta-feira e, no final de seu discurso, revelou que esteve prestes a cancelá-la porque estava em um "momento difícil" no âmbito pessoal.

"Fui informado de que meu tio foi assassinado pelo exército eritreu", disse ele a repórteres.

O chefe da OMS explicou que outras cinquenta pessoas também foram mortas na mesma incursão militar.

"Espero que o acordo de paz se mantenha e esta loucura pare", afirmou.

O governo da Etiópia e as autoridades de Tigré assinaram um cessar-fogo em 2 de novembro, após dois anos de combates.

Diversas organizações já classificaram este conflito como "um dos mais mortais do mundo". Mais de dois milhões de pessoas foram deslocadas e centenas de milhares estão à beira da fome, segundo a ONU.

Tedros, natural do Tigré e ex-ministro da Saúde e das Relações Exteriores da Etiópia, tem pedido repetidamente paz e o acesso de ajuda humanitária sem restrições na região.

