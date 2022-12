Cúpula da Alba começa em Havana com Cuba, Venezuela, Nicarágua, Bolívia e seis nações do Caribe

Representantes dos dez países-membros da Alba realizam, nesta quarta-feira (14), uma cúpula em Havana por ocasião do 18º aniversário dessa organização, com o objetivo de fortalecer a "conciliação" política e a "cooperação" econômica e social.

"Bem-vindos a #Cuba, irmãos latino-americanos e caribenhos. Continuaremos mostrando que a cooperação e a solidariedade são nosso caminho. #ALBAUnida", disse o presidente anfitrião, Miguel Díaz-Canel, em sua conta no Twitter.

A Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (Alba) nasceu em 2004 por iniciativa dos já falecidos presidentes Hugo Chávez, da Venezuela, e Fidel Castro, de Cuba, em resposta ao fracassado projeto de Washington de criar a Área de Livre-Comércio das Américas (Alca).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, é formado por Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Dominica, Antígua e Barbuda, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, Granada e Cuba.

Segundo a Presidência cubana, trata-se de "uma aliança política, econômica e social que defende a independência, a autodeterminação e a identidade dos povos que a compõem".

"Hoje celebraremos o 18º aniversário de um acontecimento transcendental: o nascimento da ALBA-TCP, o sonho integracionista de Fidel e Chávez", acrescentou Díaz-Canel.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse no Twitter: "Como povo revolucionário, a Venezuela ratifica plenamente seu compromisso com o caminho da união dos povos do continente".

A Alba "é o nosso caminho de igualdade, respeito e inclusão. Vamos juntos!", acrescentou.

O presidente boliviano, Luis Alberto Arce, chegou a Havana na terça-feira. Os demais líderes devem chegar ainda hoje, para realizar a reunião à tarde.

A reunião também será propícia para "conversar sobre os avanços e desafios deste mecanismo de acordo, em benefício das nossas nações", disse um comunicado da Chancelaria cubana.

cb/jb/db/aa/tt

Tags