Cristiano Ronaldo treina nas instalações do Real Madrid

O astro português Cristiano Ronaldo treinou nesta quarta-feira (14) nas instalações do Real Madrid, em Valdebebas, segundo uma fonte do clube merengue.

Passando uns dias na Espanha, o jogador pediu ao presidente do Real, Florentino Pérez, para realizar atividades no centro de treinamento de seu antigo clube, de acordo com a mesma fonte.

Acompanhado de seu filho mais velho, Cristiano realizou um treino em um campo anexo à Cidade Esportiva do Real Madrid, sem interferir no andamento das dinâmicas do time principal.

Pérez, por sua vez, disse ao atacante que ele poderia utilizar as instalações quando quisesse, mas, segundo a imprensa espanhola, isto não significa um possível retorno do astro português aos 'Galáticos'.

Cristiano está sem time desde 22 de novembro, quando rescindiu seu contrato com o Manchester United em "comum acordo, com efeito imediato".

O cinco vezes Bola de Ouro também viu sua seleção portuguesa cair nas quartas de final da Copa do Mundo para o Marrocos, em derrota por 1 a 0.

Eliminado e sem clube, resta saber para onde vai o artilheiro.

Durante o torneio no Catar, a mídia esportiva especulou uma possível ida para o Al Nassr, da Arábia Saudita, mas o próprio jogador desmentiu a notícia logo depois.

