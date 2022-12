Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

A Wemade apresentou, hoje, vários itens poderosos de Nível II para seu jogo de MMORPG: MIR4.

Wemade announced Tier II Items & Special Enhancement update for MIR4

Novos itens de nível II, como Pedra Mágicas, Espectromites e Tesouros dos Espíritos, foram adicionados nesta atualização.

Os usuários que combinarem itens de Nível II vão obter itens com um grau superior. Há também uma certa chance de obter itens X-DRACO.

As Pedras Mágicas e Pedras de Espíritos de Nível II de grau épico ou superior podem se tornar ainda mais poderosas por meio do Aprimoramento Especial. Para isso, são necessários itens do mesmo grau e nível, bem como o recurso "Aço de Dragão".

Um festival de fim de ano também será realizado para comemorar o Natal e o Ano Novo.

Em um evento de participação de 14 dias, os usuários vão poder conseguir presentes especiais em uma "Caixa de Flocos de Neve", que incluem vários bilhetes de convocação e materiais de Dragão Épico.

Um evento push é realizado para todos os usuários que se conectarem ao jogo nos dias 24 e 25. Além disso, será possível comprar bilhetes de invocação para materiais de Dragão, Pedras de Espíritos e Livros de Habilidade com um desconto especial de Natal de 1.225 copper cada.

"Da minha batalha à nossa guerra!". Mais informações sobre o MIR 4 no seu site oficial.

