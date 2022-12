Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda(TSE:4502/NYSE:TAK)anunciou hoje que irá adquirir o NDI-034858 da Nimbus Therapeutics. O NDI-034858 é um inibidor oral, seletivo e alostérico de tirosina quinase 2 (TYK2) que vem sendo avaliado para o tratamento de diversas doenças autoimunes após recentes resultados bem-sucedidos da fase 2b na psoríase. Quando a transação for concluída, o NDI-034858 será conhecido como TAK-279.

"A adição deste inibidor de TYK2 à nossa linha de fornecimento em estágio avançado oferece à Takeda um programa animador com potencial para expandir significativamente nosso portfólio e impacto no paciente, ao mesmo tempo em que aperfeiçoa nossa estratégia de crescimento mais além do ENTYVIO®", disse Christophe Weber, presidente e diretor executivo da Takeda. "Estamos confiantes de que podemos executar um amplo programa de desenvolvimento e oferecer a melhor terapia a estes pacientes, devido ao forte histórico de Takeda em doenças imunomediadas, incluindo doença inflamatória intestinal (DII)."

A Nimbus divulgou recentemente resultados positivos de um estudo de fase 2b, avaliando o NDI-034858 em pacientes com psoríase em placas moderada a grave. A Takeda pretende apresentar os resultados deste estudo de fase 2b no início de 2023. É previsto que o NDI-034858 entre na fase 3 da psoríase em 2023. Ele se encontra em um estudo de fase 2b em curso para artrite psoriática ativa, e a Takeda planeja investigá-lo para o tratamento de DII e outras doenças autoimunes.

"Este programa expande ainda mais os programas clínicos gastrointestinais e o foco terapêutico da Takeda. Depois de ver os dados de fase 2b do NDI-034858, sobretudo as pontuações PASI, estamos animados com a diferenciação desta molécula dentro da classe TYK2 e acreditamos em seu amplo potencial para pessoas com doenças autoimunes", disse Andy Plump, M.D., Ph.D., presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Takeda. "Devido a seu exclusivo mecanismo de ação alostérico, o NDI-034858 é um inibidor de TYK2 potente e altamente seletivo com atividade clínica excepcional, um forte perfil de tolerabilidade e amplas margens terapêuticas. O NDI-034858 é, potencialmente, o melhor inibidor de TYK2 da sua categoria em uma ampla gama de condições imunomediadas."

"Desde a aquisição da Shire em 2019, fizemos um excelente progresso na redução de nosso índice de endividamento para uma dívida líquida abaixo de dois quanto ao EBITDA ajustado e estamos no caminho para alcançar esta meta um ano antes do planejado. Esta aquisição é uma oportunidade de investir no crescimento de médio a longo prazo da empresa. Mesmo após o fechamento do negócio, esperamos concluir este ano fiscal com um índice de endividamento em torno de dois e com uma taxa de juros fixa média ponderada de cerca de 2%", disse Costa Saroukos, diretor financeiro de Takeda. "O sólido perfil financeiro da Takeda e as robustas perspectivas de fluxo de caixa posicionam bem a empresa para investir em impulsionadores de crescimento e visar os retornos de acionistas, mantendo sólidas classificações de crédito de grau de investimento."

Sob os termos do contrato, a Takeda irá pagar à Nimbus US$ 4 bilhões de forma antecipada e dois pagamentos por metas de US$ 1 bilhão cada, ao obter vendas líquidas anuais de US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões. O pagamento inicial será financiado, sobretudo com dinheiro em mãos. É esperado que a transação seja finalizada antes do fim do ano fiscal de 2022. O encerramento da transação depende da conclusão da revisão sob as leis antitruste, incluindo a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino (HSR) de 1976.

A Evercore Group LLC está atuando como consultoria financeira exclusiva da Takeda e a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP está atuando como sua consultoria jurídica.

A administração da Takeda irá realizar uma reunião virtual para investidores e analistas para discutir este anúncio nesta terça-feira, 13 de dezembro de 2022, das 19h30 às 20h15 (horário de Brasília). Clique aqui para participar.

Sobre o NDI-034858

O NDI-034858 é um inibidor de TYK2 alostérico desenvolvido pela Nimbus Therapeutics que está sendo avaliado para o tratamento de várias doenças autoimunes. Em estudos pré-clínicos, o NDI-034858 demonstrou excepcional seletividade funcional e amplas margens terapêuticas. Nos estudos de Fase 1, o NDI-034858 mostrou um bom perfil de tolerabilidade, uma tendência dependente da dose na atividade clínica exploratória e um perfil farmacocinético que permite a dosagem oral sólida uma vez ao dia. Resultados positivos de primeira linha foram relatados em um ensaio clínico de Fase 2b avaliando o NDI-034858 em pacientes com psoríase em placas moderadas a graves. O NDI-034858 se encontra em um estudo de Fase 2b em andamento para artrite psoriática ativa (NCT05153148).

Sobre a Takeda

A Takeda é líder mundial em biofarmacêutica baseada em valores e orientada à P&D, com sede no Japão, comprometida em descobrir e oferecer tratamentos que transformam vidas, orientados por nosso compromisso com pacientes, nossa população e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Genética Rara e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados à P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, ultrapassando fronteiras com novas opções de tratamento e aproveitando nosso aprimorado mecanismo e capacidades de cooperação em P&D para criar uma linha de fornecimento robusta e diversificada de modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e trabalhar com nossas parcerias na área da saúde em cerca de 80 países e regiões. Para mais informação, acesse https://www.takeda.com.

Sobre a Nimbus Therapeutics

A Nimbus Therapeutics é uma empresa de descoberta de medicamentos baseada em estrutura e estágio clínico que desenvolve novos medicamentos de moléculas pequenas projetados para agir contra alvos bem validados, mas difíceis de serem medicados, implicados em várias doenças humanas. A Nimbus combina tecnologias computacionais de ponta com uma variedade personalizada de abordagens de modelagem preditiva baseadas em aprendizado de máquina. O pipeline da Nimbus inclui programas de estágio clínico direcionados a TYK2 e HPK1 (NCT05128487), bem como um portfólio diversificado de programas pré-clínicos focados em câncer, distúrbios inflamatórios e autoimunes e doenças metabólicas. A sede da Nimbus está em Boston (Massachusetts). Para saber mais sobre a Nimbus, acesse www.nimbustx.com.

OSAKA (Japão) e CAMBRIDGE (EUA), 13 de dezembro de 2022 -A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que seu Conselho Administrativo decidiu e celebrou um contrato para adquirir todas as ações da Nimbus Lakshmi, Inc. ("Lakshmi"), uma subsidiária integral da Nimbus Therapeutics, LLC ("Nimbus"). Com sede em Boston, Massachusetts, a Nimbus é uma empresa de descoberta de medicamentos com base em estrutura e estágio clínico que desenvolve novos medicamentos concebidos de moléculas pequenas para agir contra alvos bem validados, mas difíceis de serem medicados, implicados em diverss doenças humanas. O programa Lakshmi inclui a molécula principal, NDI-034858, um inibidor oral, seletivo e alostérico de tirosina quinase 2 (TYK2) que vem sendo avaliado para tratamento de várias doenças autoimunes. O NDI-034858 tem o potencial de demonstrar a melhor eficácia e segurança em diversas doenças imunomediadas, incluindo psoríase, doença inflamatória intestinal, artrite psoriática e lúpus eritematoso sistêmico.

Sob os termos do contrato, a Takeda irá pagar à Nimbus US$ 4 bilhões de forma antecipada e dois pagamentos por metas de US$ 1 bilhão cada, ao obter vendas líquidas anuais de US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões. O pagamento inicial será financiado, sobretudo com dinheiro em mãos. É esperado que a transação seja finalizada antes do fim do ano fiscal de 2022. O encerramento da transação depende da conclusão da revisão sob as leis antitruste, incluindo a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino (HSR) de 1976.

-0- *T 1. Justificativa para aquisição de ações Consulte o anexo " Takeda adquire o melhor inibidor em potencial de TYK2 oral e alostérico de sua categoria: NDI-034858 da Nimbus Therapeutics" para obter mais informação sobre o motivo da aquisição do programa TYK2 da Lakshmi através de uma aquisição de ações. 2. Visão geral da Lakshmi, uma subsidiária que será adquirida pela Takeda *T

-0- *T (1) Nome Nimbus Lakshmi, Inc. (2) Endereço 22 Boston Wharf Road, Floor 9 Boston, MA 02210 (USA) (3) Representante Jeb Keiper, CEO (4) Escopo do negócio Detentora de propriedades intelectuais (5) Data de fundação 12 de abril de 2010 (6) Principais acionistas e proporção de propriedade Nimbus Therapeutics, LLC100% (7) Relacionamento com a Takeda Relação de capital Não há nenhuma relação de capital entre Lakshmi e Takeda. Relação pessoal Não há nenhuma relação pessoal entre Lakshmi e Takeda. Relação comercial Não há nenhuma relação comercial entre Lakshmi e Takeda. *T

-0- *T 3. Visão geral da Nimbus, uma contraparte na aquisição de ações *T

-0- *T (1) Nome Nimbus Therapeutics, LLC (2) Endereço 22 Boston Wharf Road, Floor 9 Boston, MA 02210 (USA) (3) Representante Jeb Keiper, CEO (4) Escopo do negócio Pesquisa e desenvolvimento de medicamentos farmacêuticos (5) Data de fundação 26 de março de 2010 (6) Relacionamento com a Takeda Relação de-capital Não há nenhuma relação de-capital entre Nimbus e Takeda. Relação pessoal Não há nenhuma relação pessoal entre Nimbus e Takeda. Relação comercial Não há nenhuma relação comercial entre Nimbus e Takeda. Relação com partes relacionadas Não há nenhuma relação com partes relacionadas entre Nimbus e Takeda. *T

-0- *T 4. Número de ações a serem adquiridas, preço de aquisição e número de ações detidas pela Takeda antes e depois da aquisição *T

-0- *T (1) Número de ações detidas antes da aquisição Nenhuma ação (porcentagem de direitos de voto: 0%) (2) Número de ações a serem adquiridas 1.000 ações ordinárias da série A e 1 ação ordinária da série B (3) Preço de aquisição* US$ 4 bilhões (o preço real será determinado após o ajuste dos elementos, incluindo encerramento de endividamento e encerramento de contas a pagar da Lakshmi) (4) Número de ações detidas após a aquisição 1.000 ações ordinárias da série A e 1 ação ordinária da série B (porcentagem de direitos de voto: 100%) *T

-0- *T * Além disto, haverá dois pagamentos por metas de US$ 1 bilhão cada ao alcançar vendas líquidas anuais de US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões do NDI-034858. 5. Cronograma *T

-0- *T (1) Data da decisão sobre a aquisição de ações pelo(a) administrador(a) delegado(a) pelo Conselho Administrativo 13 de dezembro de 2022 (2) Data de conclusão do contrato sobre a aquisição de ações 13 de dezembro de 2022 (3) Data da aquisição de ações Até 31 de março de 2023 (planejado) *T

-0- *T 6. Perspectiva futura A Takeda continuará avaliando o impacto da aquisição de ações e outros fatores e atualizará sua previsão para o ano fiscal concluído em 31 de março de 2023 no momento apropriado, conforme necessário. *T

(Referência) Previsões para as finanças consolidadas do ano completo para o ano fiscal de 2022 (anunciado em 27 de outubro de 2022) e os resultados financeiros consolidados do ano completo para o ano fiscal de 2021

-0- *T (em milhões de ienes) Receita Lucro operacional Lucro antes do imposto de renda Lucro líquido atribuível aos proprietários da Empresa Lucro básico por ação Previsão para o EF2022 3.930.000 530.000 426.000 307.000 197,83 ienes Resultados do EF2021 3.569.006 460.844 302.571 230.059 147,14 ienes *T

-0- *T Relações com Investidores Christopher O'Reilly christopher.oreilly@takeda.com +81 (0) 3-3278-2543 Assessoria de ImprensaInternacional Catherine Wilson Catherine.Wilson@takeda.com +1 (440) 488-6242 Japão Jun Saito Jun.Saito@takeda.com +81 (0) 3-3278-2325 *T

