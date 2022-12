Comunicado do Business Wire :O-RAN ALLIANCE e.V.

O O-RAN Global PlugFest Fall 2022 foi concluído com sucesso em 6 localidades na Ásia, Europa e América do Norte, com 106 empresas participantes.

Os O-RAN ALLIANCE Global PlugFests representam uma plataforma importante que possibilita o progresso eficiente do ecossistema O-RAN por meio de testes e integração bem organizados. O O-RAN Global PlugFest Fall 2022 é o segundo O-RAN PlugFest deste ano. Junto com o Spring PlugFest, os 2022 O-RAN Global PlugFests abrangem 9 localidades com 156 participantes, muitos dos quais participaram em mais de um local.

"O teste e a integração nos O-RAN PlugFests demonstram um aumento de maturidade da tecnologia O-RAM em todas as regiões", disse Linsheng Liao, copresidente e gerente de projetos sênior de CMRI do O-RAN TIFG. "Ao comparar ano a ano os resultados do PlugFest, ficamos muitos satisfeitos de ver o grande progresso feito pelo ecossistema O-RAN nos testes de conformidade e interoperabilidade, assim como nos cenários avançados de automação de ponta a ponta e de rede. Os O-RAN PlugFests contribuem muito para o desenvolvimento das redes O-RAN comercialmente disponíveis."

O-RAN Global PlugFest Fall 2022 na Ásia

PlugFest no Japão, organizado pela NTT DOCOMO, KDDI, Rakuten Mobile, SoftBank, YRP e pelo Comitê de Promoção de P&D da YRP, ocorreu em vários locais na grande área metropolitana. As atividades se concentraram nos:

-- Testes de laboratório e testes de campo de garantia de latência com Near-RT RIC para fatiamento de rede E2E

-- Conformidade, IOT, testes E2E, incluindo fronthaul aberto e verificação de segurança

-- Testes de campo do sistema de backhaul em ondas milimétricas usando o fronthaul O-RAN

-- Integração vRAN de vários fornecedores

-- Demonstração Near-RT RIC com nós xApp e E2

-- Demonstração de código aberto realizando implantação de aplicativo vRAN com OpenStack Tacker

Além dos anfitriões, os participantes incluíram AMD AECG, Anritsu, ComWorth, Dell Technologies, DKK, DZS, Fujitsu, HCL, Keysight Technologies, KYOCERA, NEC, NVIDIA, Red Hat, Spirent, TOYO, VIAVI SolutionseWind River.

PlugFest na Coreia do Sul organizado pela LG Uplus e com foco em:

-- Teste de campo 5G O-RAN em prédios

-- Validação de laboratório do 5G O-RAN

-- Cenários de teste, incluindo teste de conformidade fronthaul, teste E2E, análise de interfaces fronthaul e midhaul

-- Validação do caso de uso de RIC com xApp/rApp e as interfaces abertas (O1, A1 e E2)

Além dos anfitriões, os participantes incluíram Ciena, DELL Technologies, ETRI, Innowireless, Juniper Networks, Keysight TechnologieseViettel High Technology Industries.

PlugFest na Coreia do Sul organizado pela SK Telecom e com foco em:

-- Teste de conformidade da interface fronthaul aberto para O-DU e O-RU

-- Teste de interoperabilidade especificado da O-RAN entre O-DU e O-RU

-- Avaliação de sistemas 5G privados baseados em O-RAN por meio de testes E2E especificados da O-RAN

-- Testes de desempenho e funcionais em ambientes internos ao vivo

Além dos anfitriões, os participantes incluíramETRI, Hewlett Packard Enterprise, HFR, InteleKeysight Technologies.

O-RAN Global PlugFest Fall 2022 na Europa

Deutsche Telekom, EANTC, EURECOM, Orange, TIM, Vodafone e BT se uniram à Telecom Infra Project (TIP) para hospedar o Joint European O-RAN & TIP PlugFest Fall 2022. O PlugFest foi realizado em quatro laboratórios europeus, ou seja, o EURECOM em Sophia Antipolis, o i14y Lab em Berlim, o Orange Lab em Paris e o TIM Innovation Lab em Turim.

O Joint PlugFest demonstrou complementaridades e sinergias entre a O-RAN e a TIP, assim como entre os laboratórios.

Os cenários de teste se concentraram em:

-- Teste de conformidade da interface fronthaul aberto de O-RU e O-DU

-- Integração multifornecedor de ponta a ponta com testes funcionais e de desempenho

-- Integração xApps/rApps com Near/Non-RT RICs e verificação funcional xApps/rApps

-- Teste de desempenho da plataforma O-Cloud

Além dos anfitriões, os participantes incluíram a Aarna Networks, Accelleran, ADVA Optical Networking, Analog Devices, Anritsu, Aspire Technology, Azcom Technology, Calnex Solutions, Capgemini Engineering, Dell Technologies, DZS, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise, highstreet technologies, JMA Wireless, Juniper Networks, Keysight Technologies, Mavenir, Microamp Solutions, MTI, NEC, Net AI, Nokia, Open Networking Foundation, Radisys, Red Hat, Rimedo Labs, Rohde & Schwarz, SIAE MICROELETTRONICA, SOLiD, Spirent, VIAVI Solutions, VMwareeVoerEir.

O-RAN Global PlugFest Fall 2022 na América do Norte

PlugFest na América do Norte organizado pela CableLabs no Kyrio OTIC Lab e com foco em:

-- Sistema de ponta a ponta da O-RAN de vários fornecedores em condição de teste, com base na especificação de teste O-RAN E2E, que demonstra a capacidade da célula para sinalização e carga de tráfego no plano do usuário. Além disso, o impacto do atraso do fronthaul na taxa de transferência de pico do usuário foi medido com o uso de emuladores de deficiência do fronthaul.

-- Demonstração da interoperabilidade do O-CU, com base nas especificações de teste de IOT da O-RAN, cenários de tráfego verificados em interfaces F1 e Xn emuladas, assim como implementação de protocolo aberto F1 e Xn. Além disso, o O-CU demonstrou interoperabilidade bem-sucedida para procedimentos globais, elementares e de mobilidade F1AP e XnAP.

-- O teste Near-RT RIC para conformidade com a especificação de interface O-RAN E2 (procedimentos E2AP, E2 SM, E2 SM RC e E2 SM KPM) foi verificado seguindo a especificação de teste E2. Além disso, um QoS xApp foi integrado e testado.

Além dos anfitriões, os participantes incluíram a Calnex Solutions, Capgemini Engineering, Lumentum Holdings, Radisys Networks, Sunwave Communications, VIAVI SolutionseXena Networks.

PocFest na América do Norte organizado pela UNH-IOL,organizado pelaAT&T e DISH, ocorreu em quatro laboratórios:

-- Laboratório de Interoperabilidade da Universidade de New Hampshire

-- TIP Community Lab na Meta, Menlo Park, Califórnia

-- POWDER Lab e NSF PAWR SITE com a Universidade de Utah

-- COSMOS Lab e NSF PAWR SITE com a Rutgers University, Columbia University, NYU Wireless

As atividades se concentraram em testes de conformidade e desempenho de dispositivos O-RU, medições de economia e eficiência de energia, integração de AI/ML para agrupamento e fatiamento de recursos, testes de RIC, xApps, SMO e testes de interoperabilidade de ponta a ponta.

Além dos anfitriões, os participantes incluíram AMD, Anritsu, Calnex, DZS, Fujitsu, HCL, Intel, Keysight Technologies, NEC, Radisys, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, VVDN, VMware, Vodafone, Wind RivereXena.

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial de mais de 330 operadoras móveis, fornecedores e instituições acadêmicas e de pesquisa que operam no setor de rede de acesso por rádio (RAN). Como a RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é remodelar o setor para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. As novas especificações da O-RAN permitem um ecossistema de fornecedores RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida, a fim de aperfeiçoar a experiência do usuário. Ao mesmo tempo, as redes móveis baseadas na O-RAN melhoram a eficiência das implantações de RAN, bem como as operações das operadoras móveis. Para chegar a isto, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para RAN e concede suporte a seus membros na integração e testes de suas implementações.

Para mais informações, acesse www.o-ran.org.

Contato

Contato de Relações Públicas da O-RAN ALLIANCE

Zbynek Dalecky pr@o-ran.org O-RAN ALLIANCE e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter/Germany

