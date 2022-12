Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte à decisão de missão crítica para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje o próximo lançamento de ferramentas para ajudar os investidores a identificar empresas em risco de contribuir para a perda de biodiversidade e o desmatamento.

As novas ferramentas de triagem combinam milhares de pontos de dados de ESG e climáticos, sobrepostos aos dados de geolocalização próprios da MSCI que ajudam a identificar as operações de uma empresa. As ferramentas, que a MSCI pretende disponibilizar aos investidores no início de 2023, incluem:

-- Métricas de triagem de áreas sensíveis à biodiversidade da MSCI, que permite aos investidores identificar as empresas que possuem ativos físicos localizados em áreas de alta relevância para a biodiversidade, como florestas saudáveis, frentes de desmatamento ou áreas ricas em espécies.

-- Métricas de triagem de desmatamento da MSCI, que indicam as empresas expostas a riscos relacionados ao desmatamento, incluindo aquelas que podem direta ou indiretamente (por meio de suas cadeias de suprimentos) contribuir para o desmatamento. Isso pode ser o resultado de operações diretas em áreas de risco, como os trópicos, ou pela produção ou dependência de commodities consideradas os principais impulsionadores do desmatamento, incluindo óleo de palma, soja, carne bovina e madeira.

Nadia Laine, diretora executiva e chefe de Produtos de ESG da MSCI, disse:"Passamos décadas desenvolvendo dados para os investidores globais poderem medir riscos e oportunidades relacionados a mudanças climáticas e fatores ESG. Aplicamos essa experiência a questões emergentes relacionadas à perda da natureza e ao desmatamento. Os desafios mundiais da biodiversidade, como a disseminação de espécies invasoras, as mudanças no uso da terra e a poluição, terão impactos muito tangíveis na maneira como as empresas funcionam no futuro próximo e a longo prazo. A MSCI visa ajudar os investidores institucionais a entender esses riscos no nível do portfólio".

A MSCI anunciou o próximo lançamento dessas ferramentas durante a 15ª Conferência das Partes (COP15) em Montreal (Canadá), que deve fornecer uma estrutura com metas específicas para proteger a biodiversidade e o capital natural do mundo até 2030. Regulamentações financeiras emergentes - como a Estratégia de Biodiversidade da União Europeia 2023 ou a recente legislação da UE que proíbe mercadorias importadas relacionadas ao desmatamento - também estão sujeitando as empresas a um exame mais minucioso por contribuir para a perda da natureza, apresentando novos riscos financeiros para seus investidores.

O relatório ESG and Climate Trends to Watch for 2023 report [ESG e tendências climáticas a serem observadas em 2023] da área de ESG Research da MSCI indica que o nível de preparação das empresas para esses tipos de regulamentação é baixo, pois menos de 12% das empresas de produtos alimentícios divulgaram uma política de desmatamento em outubro de 2022. De acordo com os dados da ESG Research da MSCI, 11% dos constituintes do "MSCI All Country World Index" em 30 de novembro de 2022 têm o potencial de contribuir direta ou indiretamente para o desmatamento.

Sylvain Vanston, diretor executivo de Pesquisa em Investimento Climático da ESG Research da MSCI, afirmou:"A biodiversidade no nosso planeta está diminuindo a um ritmo alarmante em grande parte devido à atividade humana, desde a destruição do habitat, poluição, estresse hídrico até pressões relacionadas às mudanças climáticas. Esse declínio na capacidade da natureza de fornecer serviços ecossistêmicos representa uma grande ameaça para a economia global. Passos importantes estão sendo dados com as lideranças mundiais reunidas na COP15 em Montreal e a Força-tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas à Natureza também pretende redefinir uma estrutura padrão de relatórios. No entanto, para que ações cruciais sejam tomadas, os participantes do mercado de capitais precisam ter acesso a dados oportunos e sólidos, a fim de tomar decisões de investimento mais informadas. Entender os riscos relacionados ao desmatamento e a determinadas atividades em regiões sensíveis é um passo importante nessa direção".

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento.

Sobre os produtos e serviços da MSCI ESG Research

Os produtos e serviços da MSCI ESG Research são fornecidos pela MSCI ESG Research LLC e concebidos para proporcionar pesquisas, classificações e análises aprofundadas de práticas de negócios ambientais, sociais e de governança a empresas em todo o mundo. Classificações de ESG, dados e análises da MSCI ESG Research LLC. também são utilizados na formação dos índices de ESG da MSCI. A MSCI ESG Research LLC é uma consultoria de investimentos registrada sob a Lei de Consultores de Investimento de 1940 e uma subsidiária da MSCI Inc.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuro, envolvendo riscos que podem fazer com que resultados ou desempenho reais sejam materialmente diferentes, sendo que você não deve depositar confiança indevida neles. Os riscos que podem afetar os resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente concluído em 31 de dezembro e apresentado à SEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação aqui contida constitui conselho de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para usar seus produtos ou serviços sem uma licença apropriada. A MSCI NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE COMERCIALIDADE, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO OU OUTRO REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS E SE ISENTA DE TODA RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

A MSCI ESG Research LLC é uma Consultoria de Investimentos Registrada sob a Lei de Consultores de Investimentos de 1940 e uma subsidiária da MSCI Inc. Exceto com respeito a quaisquer produtos ou serviços aplicáveis da MSCI ESG Research, nem a MSCI nem nenhum de seus produtos ou serviços recomendam, endossam, aprovam ou expressam qualquer opinião sobre qualquer emissor, títulos, produtos ou instrumentos financeiros, ou estratégias de negociação e produtos ou serviços, nem se destinam a constituir aconselhamento de investimento ou uma recomendação para fazer (ou abster-se de fazer) qualquer tipo de decisão de investimento, nem podem ser invocados como tal. Os emissores citados ou incluídos em qualquer material da MSCI ESG Research podem incluir a MSCI Inc., clientes ou fornecedores da MSCI, e também comprar pesquisas ou outros produtos ou serviços da MSCI ESG Research. Os materiais da MSCI ESG Research, incluindo materiais utilizados em quaisquer índices de ESG da MSCI ou outros produtos, não foram submetidos nem receberam aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou de qualquer outro órgão regulador.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005349/pt/

Contato

Imprensa PR@msci.com Sam Wang +1 212 804 5244 Melanie Blanco +1 212 981 1049 Calum MacDougall +44 7876 836 759

Atendimento Global ao Cliente da MSCI Clientes na EMEA: + 44 20 7618.2222 Clientes nas Américas: +1 888 588 4567 (ligação gratuita) Clientes na Ásia-Pacífico: +852 2844 9333

