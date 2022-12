Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

O uso da nuvem pública no Brasil amadureceu e se expandiu para mais setores este ano, à medida que as organizações migram aplicativos cada vez mais complexos para a nuvem, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens? Public Cloud - Solutions & Services 2022 para o Brasil mostra que o mercado de nuvem pública do país está crescendo como resultado de novas cargas de trabalho sendo transferidas para a nuvem, com mais organizações agora buscando a transformação completa de aplicativos em vez de simplesmente levantar e mudar migrações. O setor público e os mercados de serviços financeiros do Brasil aderiram à mudança para nuvens públicas este ano, potencialmente acelerando ainda mais a tendência.

"Empresas de todos os tamanhos no Brasil estão reconhecendo que podem reutilizar as melhores práticas de iniciativas de nuvem por instituições regulamentadas grandes e complexas", disse Bernie Hoecker, sócio de Enterprise Cloud Transformation no ISG. "Ver bancos e seguradoras migrando para a nuvem diminui os temores de outras indústrias sobre segurança."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As principais agências federais e governos estaduais e locais no Brasil estão adotando soluções de nuvem pública para reduzir custos e usar IA para melhorar a arrecadação de impostos e prever a demanda futura por serviços públicos, diz o relatório. O setor financeiro tem uma necessidade crescente de nuvem, uma vez que adota o open banking e o sistema de pagamento instantâneo PIX. O Brasil é o segundo maior mercado de mainframes da IBM depois dos Estados Unidos, e muitos bancos estão mudando os aplicativos de mainframe para nuvens públicas.

A maioria das grandes empresas no Brasil está usando nuvens híbridas para hospedar aplicativos legados, e aquelas que têm experiência com terceirização estão explorando várias nuvens públicas porque evitam a dependência de um único fornecedor, diz o ISG. Essa abordagem torna os ambientes de nuvem ainda mais complexos, o que aumenta a demanda por plataformas AIOps e FinOps para monitorar ativos e serviços de nuvem e controlar custos. Os prestadores de serviços gerenciados no Brasil estão começando a oferecer observabilidade, um conjunto de serviços que usam aprendizado de máquina para identificar anomalias no desempenho de um aplicativo do cliente.

"As empresas no Brasil estão procurando parceiros de serviços comprometidos em quem possam confiar para supervisionar as operações e despesas de nuvem a longo prazo", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research.

As organizações de médio porte, que tem enfrentado pressões para mover cargas de trabalho para a nuvem por anos, começaram a migrar para a nuvem pública e modernizar aplicativos este ano, diz o relatório. Os objetivos incluem economia de custos, operações aprimoradas e novos recursos. As empresas fornecedoras de serviços de consultoria e transformação desempenham um papel crucial nesses esforços, uma vez que as empresas de médio porte no Brasil não têm recursos para contratar profissionais de nuvem certificados internamente.

O relatório ISG Provider Lens? Public Cloud - Solutions & Services 2022 para o Brasil avalia as capacidades de 48 fornecedores em seis quadrantes: Consulting and Transformation Services for Large Accounts, Consulting and Transformation Services for Midmarket, Managed Public Cloud Services for Large Accounts, Managed Public Cloud Services for Midmarket, Hyperscale Infrastructure and Platform Services, e SAP HANA Infrastructure Services.

O relatório aponta Compass UOL e Dedalus como Líderes em quatro quadrantes cada. Ele nomeia Accenture, AWS, BRLink, Claranet, Kyndryl, Microsoft, Nextios, TIVIT, V8.Tech e Wipro como líderes em dois quadrantes cada. Atos, Capgemini, Google, Sky.One e Venha Pra Nuvem são apontadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Atos, Logicalis e Teltec são nomeadas como Rising Stars - empresas com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em um quadrante cada.

Uma versão customizada do relatório está disponível na Dedalus.

O relatório ISG Provider Lens? Public Cloud - Soluções e serviços 2022 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens? Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens? Quadrant é a única avaliação de provedores de serviços desse tipo que combina pesquisas empíricas e baseadas em dados e análises de mercado com a experiência do mundo real e observações da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de fornecimento apropriados, enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. Atualmente, a pesquisa abrange provedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens, visite esta página da internet.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores a partir da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia. Parceiro de negócios confiável para mais de 800 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; consultoria de abastecimento; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de operadora de rede; desenho de estratégia e operações; mudar a gestão; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e sediada em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.300 profissionais preparados para o digital, operando em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência no mercado, profundo conhecimento da indústria e tecnologia e experiência de classe mundial recursos analíticos e de pesquisa com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite www.isg-one.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005313/pt/

Contato

+1 203 517 3119 will.thoretz@isg-one.com

Will Thoretz, ISG

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG Mobile: +55 11 98671 5652 thabata@mondonipress.com.br

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags